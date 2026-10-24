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Prevención ceguera

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El Consejo Argentino de Oftalmología realizará el 13/11 una nueva edición de su campaña nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes. Es una campaña gratuita de evaluación oftalmológica orientada a pacientes diabéticos, ya que su patología impacta en su salud visual y en caso de no ser controlada correctamente puede derivar en pérdidas de calidad visual o en ceguera. Se realizará en más de 130 sedes de diferentes provincias. No es necesario pedir turno, los interesados deben ir directamente el 13/11 a la sede más cercana. Para más detalles y conocer las sedes: www.oftalmologos.org.ar/ diabetes2026

Aviso publicado en la edición impresa

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