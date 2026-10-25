Voluntarios para coro

Invitan a quienes les guste cantar, con o sin conocimientos de música, de todas las edades y voces a sumarse como voluntarios al Coro para hospitales de niños del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que están con internación domiciliaria. Y les ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Más información: ongteamho@gmail.com ó 15-2567-1344 (solo mensajes). Conocelos en FB: @teamho.teamho

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