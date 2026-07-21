Suben a diez los muertos por el temporal en Chile: más de 100.000 personas aisladas y miles de casas destruidas

SANTIAGO.- Tras decretar el estado de catástrofe, Chile reportó este martes que el temporal que azota a distintos zonas del país dejó al menos diez muertos y más de 100.000 personas aisladas por los cortes de rutas, según un nuevo balance difundido por el gobierno de José Antonio Kast, que movilizó al Ejército para las labores de rescate.

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpea ahora con fuerza a Coquimbo y Atacama, dos regiones desérticas del norte donde son inusuales las lluvias extremas. Si bien en un primer reporte matuino las autoridades locales habían informado de cinco fallecidos, horas más tarde elevaron la cifra a diez. Además, reportaron cuatro desaparecidos y 17 heridos, según confirmó Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

La emergencia también dejó más de 2.200 viviendas destruidas o con daños estructurales, al menos 2.400 damnificados y más de 100.000 personas aisladas.

Imagen del 17 de julio de 2026 de viviendas afectadas por una inundación debido a un temporal, en la comuna de Penco, en la región del Biobío, Chile (Xinhua) [e]STR - XinHua

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el barro, y algunos pueblos quedaron aislados. En áreas rurales de Coquimbo, el ejército tuvo que utilizar tractores para rescatar a personas atrapadas en inundaciones y luego trasladarlas en helicópteros desde los techos de sus casas, según imágenes de medios locales.

Hay barrios “llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia”, precisó a la AFP Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

La autoridad aseguró que el último año que vivieron lluvias intensas fue en 1997, pero que “nunca” lo habían vivido “de esta forma”. Y tras ello advirtió: “Esta vez superó con creces lo que pasó en ese entonces”.

Bomberos realizando una operación de rescate en La Serena, Chile, el 20 de julio de 2026, tras el temporal HANDOUT - CHILE'S RED COMUNALES

Frente a este escenario, Kast decretó ayer el estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.

“Anormal y extremo”

En Coquimbo las inundaciones, el barro y los cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable. “Lo que llueve generalmente en un mes llovió (el domingo) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias. “Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, señaló.

Una ruta cortada por la crecida de un río en La Serena, Chile, el 20 de julio de 2026, tras el temporal HANDOUT - CHILE'S RED COMUNALES

En tanto, el ministerio de Energía chile advirtió que al momento más de 150.000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país.

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, indicó a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Las medidas preventivas se replicaron en decenas de puertos en el país donde las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, obligaron a restringir parte de sus labores.

Agencia AFP