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El inquietante posteo de Dibu Martínez tras la final del Mundial 2026
El arquero de la selección argentina publicó una serie de imágenes de la Copa del Mundo y lamentó el resultado contra España; “Soñé que la ganábamos de vuelta”, dijo
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Tras la final del Mundial 2026, en la que la Argentina perdió 1 a 0 contra España, los jugadores de la selección publicaron mensajes de agradecimiento a la hinchada y pidieron disculpas por no conseguir el premio máximo. Este martes, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una serie de fotografías de la Copa del Mundo y dejó entrever la posibilidad de renunciar a su posición como arquero.
“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez mas. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió en su cuenta de Instagram.
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