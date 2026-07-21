El inquietante posteo de Dibu Martínez tras la final del Mundial 2026

Tras la final del Mundial 2026, en la que la Argentina perdió 1 a 0 contra España, los jugadores de la selección publicaron mensajes de agradecimiento a la hinchada y pidieron disculpas por no conseguir el premio máximo. Este martes, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una serie de fotografías de la Copa del Mundo y dejó entrever la posibilidad de renunciar a su posición como arquero.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez mas. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió en su cuenta de Instagram.

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