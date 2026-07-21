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El inquietante posteo de Dibu Martínez tras la final del Mundial 2026

El arquero de la selección argentina publicó una serie de imágenes de la Copa del Mundo y lamentó el resultado contra España; “Soñé que la ganábamos de vuelta”, dijo

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El Dibu publicó una serie de fotos durante el Mundial
El Dibu publicó una serie de fotos durante el MundialInstagram

Tras la final del Mundial 2026, en la que la Argentina perdió 1 a 0 contra España, los jugadores de la selección publicaron mensajes de agradecimiento a la hinchada y pidieron disculpas por no conseguir el premio máximo. Este martes, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una serie de fotografías de la Copa del Mundo y dejó entrever la posibilidad de renunciar a su posición como arquero.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez mas. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió en su cuenta de Instagram.

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