Ampliarán el horario para sacar la basura a los contenedores de la calle

Los vecinos podrán sacar la basura desde las 19 Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Valeria Azerrat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2019 • 10:08

Según la legislación vigente, sólo se puede sacar la basura durante una hora por día. Pero esa costumbre urbana, necesaria para la higiene de los hogares y del espacio público, está a punto de ser modificada por la Legislatura, a instancias de un proyecto del Gobierno porteño que se aprobará mañana.

La iniciativa apunta a dejar sin efecto la ley 662, sancionada en 2001, que regula el s ervicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en la Ciudad y estipula que se debe prestar con una frecuencia mínima de seis días semanales, de domingo a viernes. Y precisa que como el recorrido de los vehículos de higiene arranca a las 21, el vecino, al que se denominada como "generador" de la basura, debe colocar sus desechos "en la vía pública con una antelación no mayor a una hora antes de iniciada la prestación", es decir a las 20.

Sin embargo, la restricción horaria de 20 a 21 para depositar la basura dentro de los contenedores negros no es muy conocida entre los vecinos, que optan por tirar las bolsas en cualquier momento del día, y los comerciantes, que debido a que cierran sus locales antes de las 20, también dejan los desechos antes de tiempo.

Según adelantaron a LA NACION desde el Ejecutivo de la Ciudad, tras la derogación de la ley que se votará el jueves en la Legislatura porteña, en la última sesión ordinaria del año, se impulsará una nueva reglamentación para proponer que la franja horaria vaya desde las 19 a las 21, una hora más.

Vecinos

"Yo saco la basura cuando puedo y me parece muy positivo la instalación de los contenedores. Así que me den una hora más temprano no me parece demasiado práctico, sino que es una medida estadística, es lo mismo", comentó Gaspar Merlo, vecino de Palermo.

Nora Chesini, que vive en un edificio de 21 pisos en Caballito, contó que en muchas ocasiones debe dejar la bolsa de basura dentro de su departamento ya que regresa a su hogar después de las 21, por lo que planteó, en cambio, la necesidad de que el horario se extienda, pero para más tarde.

"El encargado empieza a juntar las bolsas a las 18, así que para su trabajo va a ser beneficioso. Me gustaría que hagan una campaña explicando las razones para el cambio de hora", solicitó la vecina.

Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), dijo que para el trabajador de edificios este cambio no afectará su horario laboral, no obstante relativizó el impacto que tendrá sobre el vecino.

"La gente recién llega a su trabajo a las 20 o quizá no terminó de cenar y aún no sacó la bolsa para ese horario, por lo cual si se adelanta a las 19 van a tener que dejar la basura dentro de su casa o en el palier. Va a ser un perjuicio", aseguró.

En cambio, Santiago Gómez, que tiene un comercio de ropa infantil sobre la avenida Corrientes al 2300 respaldó la modificación y hasta pidió que fuera permitido sacar la basura desde las 18.30 ya que cierra su local a las 19. "Nos daría la posibilidad de poder poner las bolsas en el contenedor a horario y sin incumplir con la ley", sostuvo.

Multas

Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público informaron que sacar la basura al exterior fuera del horario estipulado es considerada una infracción dentro del Régimen de Faltas de la Ciudad con multas que capítulo que aborda van de 50 a 700 unidades fijas en los casos de denominados "generadores individuales", que son los vecinos; mientras que la pena se eleva hasta 5500 unidades fijas para los llamados "generadores especiales" de residuos, como los shopping, hoteles de cinco estrellas, centros educativos, supermercados o locales gastronómicos.

Por lo general, los vecinos no son multados debido a la dificultad para constatar la falta ya que, anteriormente, resultaba fácil detectar la infracción al ver los canastos de metales situados en cada frente de una vivienda, pero con la presencia de contenedores que reciben los desechos de toda una manzana, ya es imposible identificar al vecino fuera de regla. "A los grandes generadores se les sigue más de cerca", señalaron desde la cartera de Ambiente.

En la actualidad, los residuos domiciliarios pueden ser dejados dentro de contenedores los negros que, justamente, reciben desechos húmedos, que no pueden reciclarse; mientras que también se pueden llevar a los contenedores verdes exclusivos para materiales recuperables.

La legisladora de Vamos Juntos Mercedes de las Casas, impulsora del proyecto, explicó que la ley está desactualizada frente al sistema actual de recolección que, además de contemplar la "contenerización" de la Ciudad, también sumó nuevos actores, como los recicladores urbanos, a través de la conformación de cooperativas, se encargan de recuperar los residuos secos de la vía pública. Todo ello, hizo que el horario para sacar la basura no estuviera limitado a las 20, tal como está reglamentado desde el 2001.