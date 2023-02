Censo 2022: la población en la ciudad de Buenos Aires aumentó: qué barrios crecieron más

escuchar

Los resultados provisorios del Censo 2022, que se difundieron ayer, cinco meses después de la fecha prometida, ya permite sacar conclusiones sobre la distribución poblacional en la Argentina. Con algo más de 230.000 nuevos habitantes, la ciudad de Buenos Aires tuvo un crecimiento cercano al 8% si se comparan los datos del año pasado con el relevamiento realizado en 2010. De ese análisis se desprende que hay comunas y barrios con un amplio crecimiento y otras que perdieron residentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió la información preliminar sobre población y vivienda, desagregados por jurisdicción y por sexo. En mayo del año pasado, días después del censo, se había difundido que los argentinos eran más de 47 millones, pero la cifra se ajustó y se cerró en 46.044.703, lo que marca un crecimiento del 14,8% en los últimos 12 años.

En ese período de tiempo la Capital sumó 230.461 habitantes más y pasó de los 2.890.151 censados en 2010 a los 3.120.612 contabilizados en 2022, lo que marcó un incremento del 7,97%. Esta cifra sigue ubicando a la ciudad de Buenos Aires como la jurisdicción más poblada del país si se la compara con La Matanza, el partido con más habitantes (1.837.774), o Córdoba Capital, el segundo departamento con mayor cantidad de personas (1.565.112).

Con un crecimiento de la población del 18,08%, la comuna 12 es la que mayor cantidad de residentes sumó Santiago Filipuzzi - LA NACION

De acuerdo a la información oficial analizada por el equipo de LN Data la comuna más poblada es la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales), con 265.199 habitantes. De cerca la siguen la 14 (Palermo), con 249.016; la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) con 236.294; la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) con 230.945; y la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución) con 223.282.

En el otro extremo, la comuna 2 (Recoleta) aparece con menor cantidad de residentes con 158.368 habitantes. Luego se suman la 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) con 169.538; la 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro) con 171.797; la 5 (Almagro y Boedo) 193.859; y la 3 (Balvanera y San Cristóbal) con 195.462.

Con un crecimiento de la población del 18,08%, la comuna 12 es la que mayor cantidad de residentes sumó entre el censo 2010 y el año pasado, al aumentar 36.178 la cantidad de vecinos. Caballito, el único barrio que integra la comuna 6, se ubica en el segundo lugar de la variación porcentual con el 15,74% de aumento (o 27.708 vecinos más en 12 años), y la comuna 13 vuelve a aparecer en el listado con un incremento de 14,64% (o 33.868 habitantes nuevos).

Las conclusiones arrojaron datos llamativos, por ejemplo, lo que ocurrió en Flores y Parque Chacabuco (comuna 7), donde la población disminuyó de un censo a otro. En 2010 se registraron 220.591 habitantes en esos barrios y en 2022 hubo 216.832, es decir, 3759 personas menos o una caída del 1,70%.

👵 129

mujeres cada 100 varones hay en la Comuna 2 (CABA), el distrito con mayor índice de feminidad del país.



CABA es la jurisdicción con mayor número de mujeres por cada 100 varones censados, son 116,9. — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) February 1, 2023

En Recoleta se registró un crecimiento imperceptible, del 0,28%, lo que llevó la población de 157.932 a 158.368 habitantes (436 personas más). Un salto muy bajo hubo en la comuna 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro), del 3,48%, con lo que los habitantes pasaron de ser 166.022 en 2010 a 171.797 el año pasado. Balvanera y San Cristóbal, de la comuna 3, completan el póker de los que menos crecieron: el 4,23%, con 7925 vecinos nuevos que llegaron a ser 195.462.

Más mujeres

El relevamiento del Indec determinó que la población argentina creció casi seis millones de personas desde los 40.117.096 registrados en el censo anterior. Las cifras desagregadas por sexo muestran que sigue habiendo más mujeres que hombres en la Argentina. “Tienen mayor esperanza de vida que los varones”, contextualizó Alicia Maguid, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y especialista en demografía del Centro Latinoamericano de Demografía.

Sin incluir a las personas que viven en viviendas colectivas como residencias o internados, el censo determinó que hay 23.690.481 mujeres, 22.072.046 hombres y 8293 de personas X, que no se consideran ni mujer ni hombre, un registro que se incluyó por primera vez en los relevamientos.

En la Ciudad se mantuvo la tendencia a nivel nacional y la cantidad de mujeres superan a los hombres. En toda la ciudad viven 1.666.874 mujeres y la comuna con más población femenina es la 13 con 144.479; la siguen la 14 con 137.048, y la 12 con 125.759. En el otro extremo, las comunas con menos mujeres son la 2 (88.463), la 9 (88.598), y la 10 (90.907).

Mientras que entre los varones también la 13 contabiliza más habitantes masculinos (118.542) y luego aparecen la 14 (110.352) y la 12 (108.969). También Recoleta cuenta con la menor cantidad de hombres (68.576), algo lógico al ser la comuna con menor cantidad de población en general. Los hombres en la ciudad son, en total, 1.426.112.

Otro dato saliente es que en todas las comunas hubo por lo menos 20 personas que se identificaron como no binarias. Las comunas con más población no binaria son la 14 (130), la 11 (111), la 6 (95) y la 7 (90). En total hubo 859 personas que se consideran no binarias.