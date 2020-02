Ciudad: los adultos mayores también disfrutan de las colonias de verano

El programa para personas mayores existe hace siete años y cuenta con una gran convocatoria en verano; más de 6.000 vecinos asistieron a las actividades entre diciembre del año pasado y lo que va de 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Todos los jueves por la mañana, en la plaza Ejército de los Andes, en Villa Luro, más de 30 personas mayores, vestidos con ropa deportiva, esperan, ansiosos, la llegada de una combi del gobierno de la Ciudad. Pasadas las ocho, de la combi se bajan Viviana Cheloni, profesora de gimnasia; Silvina Amaya, tallerista, y Karina Corrales, enfermera.

Amaya y Corrales montan dos gazebos sobre la vereda de la calle Albariño. Bajo uno de ellos, se dictan ejercicios cognitivos y de recreación; bajo el otro, funciona la enfermería. Mientras tanto, en el medio de la plaza, Cheloni conecta un parlante a su celular y, al ritmo de música setentera, da comienzo a la clase de gimnasia y rítmica.

La Tercera en la Calle es una iniciativa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, desde hace siete años, a través de la secretaría de Integración Social para Mayores. Según datos oficiales, entre diciembre del año pasado y los meses de enero y febrero de este año, más de 6.000 personas mayores asistieron a alguna de las 30 plazas incluidas en el programa, para sumarse a las actividades.

El programa La Tercera en la Calle comprende talleres de estimulación de la memoria, arte, lectura, narración, canto, ritmos latinos, caminatas, gimnasia, folklore, tango, confección de títeres, pintura y decoración, entre otros Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

En general, los participantes están conformes con la propuesta del gobierno porteño, aunque todavía existen algunos problemas de organización, en particular en las nuevas sedes incorporadas entre esta semana y la anterior - Plaza Centenario y Parque Las Heras- donde la convocatoria es baja o el horario, conflictivo.

A los talleres se suman una mayor cantidad de mujeres que de hombres. La oferta es variada y gratuita: incluye ejercicios de estimulación de memoria, arte, lectura, narración, canto, ritmos, gimnasia, entre otros. Además, se realizan controles de salud, que incluyen el chequeo de la presión y el nivel de glucemia.

En la plaza Ejército de los Andes, una de las más concurridas, han llegado a pasar 170 personas por día a controlar su salud, según comenta María del Carmen Roldán, coordinadora del programa. Los pacientes adquieren un número de seguimiento, para llevar un registro semanal de los resultados.

Ana María Esparza tiene 80 años y vive en Villa Luro; como fue operada de la columna, realiza la clase de gimnasia asistida por la profesora, Viviana Cheloni Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"Vengo a controlarme la presión todos los jueves porque ando muy nerviosa, no me alcanza la plata. Cada vez que salgo a hacer compras me altero con los precios, son una locura", dice Nelly, una vecina de Villa Luro, de 81 años, quien prefirió no dar su apellido.

Nelly no participa del resto de las actividades de la plaza, pero asiste, desde hace varios años, al centro de jubilados Deshojando Margaritas, espacio del gobierno de la Ciudad, donde toma clases de yoga.

Ana María Esparza, de 80 años, toma clases de aquagym en la Asociación Amigos de Villa Luro; de yoga, en un centro público de jubilados, y de gimnasia y memoria, en la plaza Ejército de los Andes, desde 2014.

"Vengo siempre. Enviudé hace siete años y con esto me entretengo, incluso me hice amigas. Festejamos los cumpleaños, nos juntamos después de las actividades. Es muy lindo", cuenta Esparza.

Parque Las Heras

Los vecinos de Palermo no están tan conformes como los de Villa Luro. En Parque Las Heras, el espacio verde ubicado entre las calles Salguero, Juncal, Avenida Coronel Díaz y Avenida Las Heras, La Tercera en la Calle empezó este viernes, por primera vez.

La cita era a las 12, pero pasaron 40 minutos y la combi del gobierno no ha llegado. Unos diez jubilados se quejan ante Micaela Ter, asesora de Martín Cantera, presidente de la comuna. Ter asegura que los coordinadores se encuentran retrasados y llegarán "en cualquier momento" y que tendrá en cuenta los reclamos de los vecinos.

" Esto está muy desorganizado. Nosotros tenemos actividades desde 2011, los fines de semana. De un día para otro, a principios de enero, nos avisaron que quedaban suspendidas, así que me contacté con el gobierno para que hagan algo" cuenta Norma Bonvillani, de 76 años, quien administra un grupo de WhatsApp con vecinos del barrio, también mayores de edad.

La Estación Saludable de Parque Las Heras fue removida a comienzos de este año, y los vecinos reclaman al gobierno porteño para que vuelva a ofrecer actividades los fines de semana Fuente: LA NACION

En Parque Las Heras existía un puesto móvil de Estación Saludable, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, que fue removido en pos de " consolidar las estaciones con mayor cantidad de servicios y una amplia disponibilidad horaria", según afirma un vocero del ministerio. Estos puestos de mayor tamaño son fijos y se encuentran ubicados en lugares con gran afluencia de gente, como el Rosedal de Palermo o la Plaza Rubén Darío.

Calor

Los fines de semana, en la estación de Las Heras se dictaban actividades para mayores, similares a las ofrecidas en La Tercera en la Calle. Ante el descontento de los vecinos, tras un mes y medio sin estación, la secretaría de Integración Social para Mayores llevó su programa al parque, los viernes de 12 a 14.

Denise, de 85 años, cuyo apellido prefirió no mencionar, llega a la plaza caminando encorvada, a paso lento, con ayuda de un andador de tres ruedas. " Yo vine a agradecer que hayan vuelto, pero en este horario no voy a venir. No puedo salir al mediodía de mi casa, es hora de almuerzo, de descanso y, además, de mucho calor", dice.

María del Carmen Durán, de 75 años, coincide con Denise en que el horario no es bueno y agrega: "En el barrio somos más de 100 contribuyentes por edificio y el ABL que pagamos es carísimo, con eso el gobierno nos podría volver a poner los profesores y la estación de antes".

Según Andrea Palmisciano, jefa de gabinete de la Dirección de Promoción e Inclusión Social, de personas mayores, "el horario es momentáneo y fue puesto para suplir el cierre de la estación, hasta poder ofrecer otro momento de la semana".

Alrededor de las 12.50 el guardaparque se acerca al grupo de vecinos para avisar que los coordinadores de La Tercera en la Calle habían llegado a Parque Las Heras. Arman los gazebos, encienden el parlante y la clase de gimnasia comienza con seis personas, ya que algunos habían partido tras la espera.

Más espacios

Parque Centenario también fue sumado recientemente al programa, y aún no ha tenido convocatoria. Allí, la instalación se monta los miércoles, de 12 a 14, en un sendero que pasa por el costado de la Asociación Amigos de la Astronomía. "Todavía no vino nadie. El parque es muy grande y nadie nos ve. Promocionamos la actividad con la gente que pasa, pero no hemos tenido adeptos", cuentan las coordinadoras.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, los espacios más concurridos son la plaza Irlanda, en la comuna 6; Ejército de los Andes, comuna 10; Echeverría, comuna 12, y plaza Redonda, en la comuna 13. El programa se mantiene durante todo el año, pero los horarios se acomodan según la estación.

En total son 30 las plazas en las que se realiza La Tercera en la Calle, y Palmisciano afirma que "la intención es poder llegar a 60 puntos durante este año, pero dependemos de la aceptación presupuestaria".