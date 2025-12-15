Se suma una nueva pista en la Ciudad para rendir el examen de conducción de motos: dónde está

Debido al incremento en el uso de motocicletas, tanto para uso personal como laboral, creció de igual manera la demanda para obtener la licencia de conducir ese tipo de rodados en la ciudad de Buenos Aires. Es por ese motivo que el Gobierno porteño decidió sumar una nueva pista para tomar los exámenes a los aspirantes y ampliar la oferta de turnos.

Desde este lunes después del mediodía, además del tradicional espacio en Parque Roca, también se otorgarán turnos para rendir la prueba práctica de conducción de motos en la sede de la escuela del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada en la avenida Casares 3901, en el barrio de Palermo. La pista recibirá a quienes inicien su trámite en la sede de la Comuna 14 (Palermo), la subsede Comunal 2 en el barrio de Recoleta y en ACA de avenida Del Libertador.

Se sumó una nueva pista en la ciudad para rendir el examen de conducción de motos: dónde está

En la etapa inicial de funcionamiento del espacio se ofrecerán 45 nuevos turnos diarios destinados exclusivamente a la categoría de motos, lo que permitirá absorber parte de la demanda acumulada. Los vecinos que opten por las sedes del ACA Libertador, la Comuna 2 o 14 realizarán los chequeos psicofísicos en las sedes respectivas y finalizarán con el examen práctico de manejo en esta nueva pista. Una vez aprobado, regresará a la sede de origen para retirar su licencia.

La prueba de conducción de motos se organiza en cuatro etapas. La primera corresponde al reconocimiento del vehículo y de los elementos de seguridad. La segunda incluye pruebas de maniobrabilidad y de frenado. La tercera consiste en la realización de la clásica prueba del “8” y, la cuarta, en el recorrido de un circuito completo que evalúa habilidades generales de conducción.

Incremento en el uso de las motos

La apertura de este nuevo espacio busca ampliar la cantidad de turnos disponibles para quienes solicitan el otorgamiento o la ampliación de la licencia de conducir de la categoría motos (A), informaron desde la Ciudad a LA NACION. Según datos oficiales, en lo que va de año se emitieron más de 65.300 carnets de esta categoría, por encima de las 60.689 tramitadas en 2023 y de las 42.023 registradas en 2022.

De acuerdo al último relevamiento de la división motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el número de unidades patentadas durante noviembre de 2025 fue de 52.192 rodados, lo que representa una suba interanual del 4%. De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 590.170 unidades, esto es un 35,4% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos.