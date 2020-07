Coronavirus en la Argentina: el local de tenis de Núñez que se transformó en verdulería para sobrevivir Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Hace 80 años que la familia Oubiña está ligada al tenis. Empezó el padre Hugo cuando era apenas un adolescente en la década del 40 a encordar raquetas de lo que en aquel momento se llamaba el "deporte blanco", solo destinado a una élite de clase alta. El negocio siguió y vivió el boom de Guillermo Vilas en 1977. Se reinventaron varias veces y hasta vivieron una quiebra en la década del 80.

Levantar el match point

Hoy, Halcry Tennis está a cargo de uno de los hijos de Hugo, Cristian Oubiña que maneja la empresa desde 1987. En todo ese tiempo, Oubiña hijo creo marcas deportivas y fue el encordador oficial del ATP Tour de Buenos Aires. "Tengo el orgullo de decir que Guillermo Vilas me invitó dos veces a tomar un café y charlar -relata en diálogo con LA NACIÓN-. No es común reunirse con Willy, pero los encordadores somos muy importantes para los tenistas. Ahí arranca sus chances de ganar un partido".

Ahora, pandemia de coronavirus mediante , Oubiña hijo tuvo que volver a reinventarse para sobrevivir. "Es como levantar un triple matchpoint" , asegura el empresario. Halcry Tenis convirtió su local de Avenida Libertador, esquina Mendoza, en una verdulería. Su foto se volvió viral en las redes sociales. Allí se ve sobre un cartel que promociona las raquetas Prince que ya no se venden porque nadie puede jugar al tenis, los cajones de papas, batatas y manzanas con las ofertas del día. "La idea es ir armando un minimercado. El primer paso fue las verduras, pero pensamos seguir en ese camino en otros rubros alimenticios", explica Oubiña hijo.

Halcry es uno más de una tendencia de varios comercios porteños que buscaron en la venta de alimentos una manera de sobrevivir a la cuarentena, que en el AMBA ya lleva más de 100 días. De los casos más conocidos, están un pelotero de Caballito y un restaurante árabe que también se dedica al reparto de frutas y verduras.

Desde el arranque del aislamiento el 20 de marzo pasado cerraron unos 19 mil comercios en la Ciudad, según datos de la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (FECOBA). La zona más afectada, informa el mismo estudio, es el microcentro porteño con el cierre del 30% de sus locales.

Respecto de la ayuda del gobierno, Oubiña la evalúa insuficiente . "Por tener todo en regla, accedimos al ATP. Pero eso ayuda a pagar una parte de los salarios. Te baja un poco el costo, pero si no volvés a facturar no tenés futuro. Porque el resto de los costos hay que seguir pagándolos. Y no es que sabés que vas a volver a abrir la tienda de tenis en dos semanas. La incertidumbre no te permite proyectar el futuro del negocio".

El partido no terminó

El objetivo de Halcry fue pasarse a un negocio de los denominados esenciales para poder facturar algo y así poder mantener los 10 empleados y el local de Libertador . "Desde el arranque de la cuarentena bajamos nuestras ventas un 97% . Y en forma presencial descendieron a cero -explica Oubiña-. No sabemos hasta cuándo va a durar las restricciones para el tenis y necesitamos que nos ingrese algo de dinero".

En ese sentido, el dueño de Halcry se enoja ante las prohibición para jugar al tenis . "Es mucho menos peligroso que correr en Palermo o entrar a un supermercado - argumenta-. Cada jugador está a más de 23 metros de distancia (el largo de una cancha de tenis), creo que es más que lo que recomiendan los infectólogos, ¿no?".

Jugando punto a punto

Oubiña va tomando decisiones a medida que avanzan los días y se extienden las cuarentenas. "Si avanzamos en el desarrollo del minimercado Halcry con otros productos, después nos va a costar más desarmarlo -relata el empresario-. Entonces, quizás se convierta en otra línea de nuestro negocio".

Igual, en honor a todo lo realizado por Hugo Oubiña, uno de los primeros encordadores de raqueta del país, su hijo Cristian no quiere alejarse del mundo del tenis. "Espero no tener que cambiar mi negocio central, que es el tenis -admite Cristian, algo emocionado-. Hace 80 años que estamos en el mercado. Me niego a pensar que ya no se va a poder jugar al tenis o hacer cualquier otro deporte al aire libre ".

Oubiña es representante de Prince para Argentina. "La empresa sigue confiando en que va a volver a vender raquetas , así que eso me da esperanzas", dice el empresario. Mientras tanto, con la cuarentena se movió un poco otros elementos que vende Halcry online. "Se vendieron bien en un primer momento los que son elementos para fitness. Es que los porteños se armaron los gimnasios en su casa -explica Oubiña-. También salió bastante una línea que para nosotros era marginal que es todo lo relacionado al tenis de mesa".

Así, a la espera de cómo seguirá la cuarentena por el coronavirus, Oubiña ya planea cómo seguirá su nueva línea de negocios. "Por el nombre que tenemos y el barrio en el que estamos (pleno corazón de Belgrano), mi idea es transformarnos en una opción gourmet - planifica Cristian-. Si nos metemos en este negocio de lleno, lo vamos a hacer bien como lo hicimos en el mundo del tenis y otros deportes ".