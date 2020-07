Inmobiliarias, nuevas salidas con chicos y peluquerías: qué planes tiene la Ciudad para la próxima cuarentena Fuente: Archivo

El Vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli , dio hoy más detalles sobre las actividades que se sumarían en una etapa de mayor relajamiento de la cuarentena por coronavirus si se logra bajar la curva de contagios en las próximas semanas. Esto, dijo el funcionario, permitiría volver "a la etapa de antes del 1 de julio" e incluso más adelante sería más laxa en cuanto a las actividades al aire libre.

Santilli explicó, en una entrevista en Radio Metro, que en las próximas semanas volvería a relajarse la cuarentena si se da "la estabilización de contagios y la baja en la ocupación de camas". Al respecto, comentó como positivo que se está registrando que la duplicación de casos "está en 20 días cuando antes estaba en 11", por lo que se podría pensar en volver "a la etapa de antes del 1 de julio".

Las salidas recreativas, vitales para los chicos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Consultado sobre las actividades que se permitirían dijo que se analiza la posibilidad de poder "tomar algo al aire libre , algún tipo de comida con nuestros cubiertos", pero destacó que esto no se darían en lo inmediato aún.

Otra actividad que se considera para una etapa más avanzada, es la de las peluquerías que ya han presentado un protocolo para evitar posibles contagios de Covid-19. "Es un tema que trabajamos exhaustivamente. Habría divisiones entre los que cortan el pelo y cada peluquero tendría su kit de corte", explicó.

Otra de las actividades que se analizan es "sumar salidas de los chicos en la semana" e incluir el desarrollo de "sectores que generan trabajo" como "las Pymes y los comercios" que hasta el momento no están habilitados, enumeró Santilli.

En cuanto a la actividad de la construcción explicó que se retomarían "las excavaciones y pozos" y que tienen en vista activar "las obras que tienen entre 30 y 90 días para finalizar". Santilli destacó que eso "también dinamiza las inmobiliarias " que podrían operar con protocolos ajustados.

Su relación con Macri

En cuanto a la vista de Mauricio Macri a Paraguay , Santilli opinó: "Somos un espacio diverso y está bien que todos se expresen. La única realidad es la verdad de lo que pasa y nosotros tenemos la terapia intensiva en el 60%".

Por otra parte, consultado sobre su relación con el ex presidente, dijo: "Las veces que nos hemos reunido hemos concordado en los términos sanitarios. Pero después empieza a jugar el conservar el trabajo. Es una de las preocupaciones más importante que tenemos".

Santilli volvió a destacar que no relaciona a su colega político con el espionaje del que fue víctima en la anterior gestión. Santilli aclaró: "Yo no identifico a Mauricio Macri, hay que investigar todo. No sé si algunos agentes se han convertido en cuentapropistas y quiero que se esclarezca a fondo. Es horrible, no hay derecho a ese tipo de actividades. La democracia se tiene que replantear lo que hace la AFI".