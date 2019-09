Denuncias y versiones cruzadas tras la muerte en la obra de Ezeiza

Ayer hubo peritajes en la terminal en construcción, escenario del accidente Crédito: Ricardo Pristupluk

Desde la Uocra dijeron que había apuro por estrenar la nueva terminal y eso pudo conducir a la tragedia; según los responsables, se siguió el cronograma fijado

26 de septiembre de 2019

Luego del derrumbe de un andamio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que dejó un muerto y 13 heridos, hubo cruces de versiones entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Unión Obrera de la Construcción Argentina ( Uocra) y trabajadores que se desempeñaban en la construcción de la nueva terminal o dentro del aeropuerto.

Desde la Uocra indicaron que la intención del Ministerio de Transporte era mostrar una parte de la obra terminada este lunes; lo mismo dijeron algunos empleados. Esto, según ellos, habría generado una presión extra sobre los contratistas y derivó en un apuro que llevó a cometer errores que condujeron a la tragedia. "Dietrich [Guillermo, ministro de Transporte] lo va a negar, pero es así. Tenían previsto para el lunes un acto de inauguración parcial con 4000 invitados. Hasta los trabajadores dijeron el martes que los apuraban por este tema", dijeron fuentes del gremio a LA NACION.

"Cuando se pusieron los andamios, se formaban corredores de solo cuatro metros de ancho donde trabajaban los obreros y los montacargas. En los andamios, primero había obreros colocando Durlock; arriba otros colocaban vidrios de 300 kilos, y sobre estos últimos había otros que se encargaban del cielorraso. A todo esto, en el pasillo también estaban las tijeras [máquinas para levantar cargas pesadas] y otros obreros. Era cuestión de tiempo para que pasara algo o alguna máquina le pegara a un andamio", dijo un empleado del aeropuerto que prefirió resguardar su identidad.

Desde el Ministerio de Transporte respondieron que el lunes se iba a inaugurar solamente el nuevo estacionamiento multinivel que está frente a la terminal en construcción. Se trata de una obra de 64.300 m2 de superficie, conformada por cuatro niveles que le sumará al aeropuerto 1835 cocheras. "Para este lunes había un acto planificado para la inauguración del nuevo estacionamiento, pero no para la nueva terminal. Si se llegaba a terminar parte de la obra, era posible que mostraran esa parte al público, pero primero está la seguridad y, además, el cronograma de las obras lo maneja la empresa Aeropuertos Argentina 2000. La obra se estaba terminando, en unos 15 o 20 días iba a empezar a operar la primera aerolínea", señalaron fuentes del ministerio.

La obra es ejecutada por el Estado nacional junto a Aeropuertos Argentina 2000 con una inversión de 8500 millones de pesos. La nueva terminal tendrá 48.000 m2 y será tres veces más grande que la actual Terminal A.

Según fuentes de Aeropuertos Argentina 2000, "Ezeiza está desarrollando un plan integral de renovación que comenzó en 2017 y que tiene un plazo estimado de finalización en 2023. El lunes estaba prevista la presentación del nuevo estacionamiento multinivel y también de un sector del nuevo hall de partidas" en la terminal que se construye.

Hipótesis

Los investigadores, según pudo saber lanacion, trabajan sobre dos hipótesis que surgieron a raíz de los primeros testimonios de los operarios que estaban dentro de la megaterminal. Por un lado, algunos afirman que la caída de la pasarela se debió a que uno de los puntales fue embestido por un vehículo conocido como "plataforma elevador tijera". Otros dijeron que la estructura cedió -ya sea por estar mal ensamblada o tener un número mayor de personas que las permitidas- y se precipitó. El expediente se tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.

Desde la Uocra también recordaron que habían denunciado anomalías, pero que el Ministerio de Trabajo bonaerense no frenó la obra. Ricardo Camaño, el vocero del gremio, dijo en declaraciones a la prensa que el sindicato ya había realizado dos denuncias con anterioridad por "diversas irregularidades en materia de seguridad en esta obra" y explicó que ellos no tienen "poder de policía" en el plano laboral, sino que solo pueden advertir de fallas: "Es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Trabajo frenar la obra. Lo que pasó ayer no fue un accidente, fue producto de una negligencia, una cadena de responsabilidades", señaló.

El delegado del sector de Inspección del Ministerio de Trabajo bonaerense, Sergio Lescano, se refirió ayer por la mañana al accidente y reiteró las denuncias: "Hay una inspección que detectó problemas, pero no se suspendió la obra. Se le puso una infracción, no una suspensión de tareas".

El Ministerio de Trabajo difundió un comunicado en el que explicaba que el 13 de septiembre pasado se realizó una inspección en la obra que la empresa TGLT SA desarrolla en el Aeropuerto de Ezeiza y que "no se ordenó suspensión alguna", sino que se infraccionó a esa empresa por incumplimientos que no revisten el carácter de una suspensión de tareas, como por ejemplo, ausencias de constancias de capacitación. Esa es el acta de inspección Nº 566.254, que, según fuentes del ministerio, circuló de manera parcializada en algunos medios y redes sociales y se la presentó como si se tratara de un acta de clausura o de suspensión de la obra. Además, aclararon que esa acta fue labrada una semana antes de que comenzara a trabajar la firma TANE SRL, que fue la encargada de colocar los andamios que colapsaron. LA NACION intentó contactar a TANE SRL y TGLT SA, pero no obtuvo respuesta.

En cuanto a los accidentados, el fallecido era José Bulacio, un capataz de la obra. El incidente dejó otros 13 heridos, entre ellos, Luis Alberto Moreira, de 21 años, que a estas horas es el único que permanece internado en el hospital en Ezeiza, ya que ingresó con un politraumatismo de cráneo y fue operado anteanoche durante cinco horas con resultados satisfactorios, según el parte médico (ver aparte). Otros seis pacientes que, en principio, estaban en ese hospital fueron trasladados por su ART; uno de ellos, con fracturas múltiples. Otro fue dado de alta y se retiró por sus propios medios.