Soledad Vallejos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 18:25

"Uso todas las mañanas la aplicación de Trenes Argentinos para no llegar tarde al colegio con mis hijos. Funciona muy bien. No sabía que había salido una igual para los colectivos", responde Pilar Amadeo, que espera el 151 en la parada de la avenida Crámer y Sucre, en Belgrano. Hoy, aún en modo de prueba, comenzó a funcionar Cuándo SUBO, la aplicación que permite saber a qué hora llega el colectivo a la parada, y que está disponible hasta el momento en unas 118 líneas. Desde diciembre, según informaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación, se incluirán las 392 que recorren la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Esta mañana, LA NACION hizo una recorrida como prueba piloto en las líneas 151, que va desde Constitución hasta la Estación de Transferencia, en Vicente López; la 19, que parte desde Plaza Miserere y llega hasta Carapachay; y la 71, que también sale de Plaza Miserere y termina en la estación Villa Adelina.

Utilizarla es sencillo. Se busca la línea -si no está registrada aparece un aviso que dice estará disponible próximamente- y hay dos opciones para encontrar la parada elegida: una donde se muestran todas sobre el mapa, y otra que las lista según el recorrido por calle y altura. La aplicación trabaja en tiempo real, no sobre un cronograma fijo y estipulado. Por eso, en la pantalla aparece por un lado la hora actual, sobre la izquierda, y por otro la estimación real en minutos, en el lado derecho de la pantalla, que puede ir modificándose sobre la marcha.

En los tres casos, el colectivo llegó siempre en horario a la parada. Sin demoras. Justo a la hora estimada por la aplicación. Por el momento, la app se puede descargar en Google Play, y pronto estará disponible para iOS. Igual que sucede con Trenes Argentinos, también en Cuándo SUBE se puede personalizar la configuración editando los nombres de las paradas, guardando las más utilizadas como favoritas o programar recordatorios según los hábitos y rutinas de cada pasajero, y así salir con tiempo a tomar el colectivo.

Carteles electrónicos

La información sobre la distancia de los colectivos también se mostrará en 872 carteles electrónicos instalados en las paradas de las estaciones de Metrobus y en los centros de transbordo porteños. Hoy comenzaron a funcionar los del Metrobus 9 de Julio, Del Bajo, Juan B Justo, Norte (avenidas Cabildo y Maipú) y los centros de trasbordo Flores y Pacífico.

La aplicación Cuándo SUBO forma parte de un nuevo sistema integral de monitoreo de colectivos, en el que el Ministerio de Transporte de la Nación invirtió 1600 millones de pesos. Los técnicos a cargo del servicio explicaron que todas las líneas que estén cargadas en la aplicación tendrán como mínimo un 80% de su flota conectada. Hasta el momento, funciona en unas 6750 unidades que recorren el área metropolitana. El sistema irá evolucionando con el uso, aseguraron desde el Ministerio de Transporte de la Nación.

"No la conocía", confiesa Melina Coronel, otra pasajera que espera el colectivo de la línea 19 en la parada de la avenida Maipú al 200, en Vicente López. Ella, como muchos otros usuarios jóvenes consultados por este diario, contaron que en algunas ocasiones usaban una opción similar que ofrece la aplicación Google Map.

"Cuando elegís uno de los recorridos que te sugiere luego de poner una dirección a la que querés llegar, si hacés clic en el ícono del colectivo en cuestión te despliega un cronograma de horarios, con el tiempo de espera estimado en minutos -describe la ususaria-. Pero cuando estás buscando una línea en particular no te sirve. Me parece buenísimo que haya salido una aplicación así, porque como sucede con los trenes te ayuda a optimizar el tiempo de viaje y no estar mil horas esperando en la parada".

Como la tecnología de la aplicación trabaja en base a la información que ponen a disposición los municipios, los choferes y los usuarios, se diseñó una opción para dejar comentarios. Allí se pueden comentar si la dirección de una parada no es la correcta, si cambió de cuadra o cualquier otro tipo de inconveniente que registre el usuario.

El sistema se empezará a poner en marcha en otras 37 ciudades del país el año que viene.