La Ciudad dará wi-fi gratis a centros de jubilados

La inclusión digital es eje de varios programas oficiales Fuente: Archivo

Se aprobó por unanimidad; el beneficio será para los inscriptos como organizaciones comunitarias

Daiana Zunino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019

Con el objetivo de que cada vez más adultos mayores puedan acceder a las nuevas tecnologías y aplicarlas en su vida cotidiana, la Legislatura porteña aprobó ayer por unanimidad una ley para que todos los centros de jubilados y pensionados, así como los centros de día que promueven el cuidado, la autonomía y el envejecimiento activo, cuenten con servicio de wi-fi gratuito.

Así, la Ciudad buscará promover el acceso gratuito a la tecnología informática y comunicacional, además de estimular su uso para el desarrollo personal de los vecinos mayores. Para poder cumplir con esta meta, el gobierno porteño se hará cargo de la instalación, el mantenimiento, la operación, la configuración y el monitoreo de los equipos de wi-fi a fin de garantizar su correcto funcionamiento.

Para poder acceder a este beneficio, los centros deben encontrarse inscriptos en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC), por lo que la provisión del servicio llegará al menos a las más de 280 entidades que ya se encuentran empadronadas.

Una de las impulsoras de la ley, la diputada María Sol Méndez (Vamos Juntos), precisó que el hecho de que estos centros "tengan wi-fi gratuito es una iniciativa que nació de ellos" y consideró que "es una forma de acercarlos a las nuevas tecnologías y así disminuir la brecha digital que hay entre generaciones, estimular su desarrollo personal y aumentar su autoestima".

Respecto de esta medida, el secretario porteño de Integración Social para Personas Mayores, Sergio Costantino, explicó a la nacion: "Esto forma parte de un plan que venimos realizando que tiene que ver con promover el acceso gratuito a la tecnología informática y comunicacional". Y detalló: "Se suma a la entrega de tablets en el marco del programa +Simple, mediante el cual el año pasado entregamos 106.000dispositivos y en 2019 estamos en proceso de entregar otros 30.000. Además, se realiza una capacitación antes, durante y después de la entrega de estos dispositivos tanto para aquellos que ya las tienen como para los que están próximos a recibirlas; buscamos enseñarles cómo usarlas para que no se sientan excluidos".

"Todo lo que es la inclusión digital significa también que los jubilados no se queden fuera del sistema, ya que de esta manera podrán pedir un turno médico, recibir por mail una factura o poder realizar algún tipo de trámite por internet", precisó el funcionario, y resaltó: "Los centros de jubilados son puntos de encuentro donde los adultos mayores se reúnen para hacer actividades y pasar su tiempo, por eso también apuntamos a una problemática que crece a diario, que es la soledad de los ancianos. Buscamos estos puntos de encuentro porque hay muchos adultos que no tienen acceso a internet y porque queremos que todas las herramientas que les brindamos puedan utilizarlas en lugares donde puedan conectarse".

Ayuda

Consultada, la coordinadora del centro de jubilados y adherentes Colegiales, Liliana Costa, resaltó: "Como institución, nos interesa mucho que el gobierno porteño brinde el servicio de internet de manera gratuita. Aunque si tuviésemos acceso a esto podríamos brindar nuevos cursos y actividades para los jubilados, pero habría que juntar el dinero para poder comprar las computadoras".

Explicó: "No recibimos la ayuda de nadie y nos manejamos con la cuota social; hoy la situación económica está tan difícil que algunas personas pagan y otras no, son montos simbólicos de $50 o $60. Por eso muchas veces no podemos proveerles las cosas que ellos necesitan, dado que no están a nuestro alcance".

Costa agregó: "El gobierno de la ciudad les entregó las tablets del programa +Simple a varios de los jubilados que asisten a este centro, aproximadamente 40 personas, pero tienen que usarlas en sus casas. Nosotros hacemos el esfuerzo de pagar internet, nos cuesta muchísimo, pero no contamos con cursos para enseñarles a usar la tablet o la computadora como para que puedan utilizar el wi-fi acá".

Finalmente, la mujer aseguró que están "abiertos a cualquier tipo de medida que pueda significar un avance para los jubilados". "Queremos que les brinden cosas que los ayuden a progresar, porque muchos están solos y esto los ayuda a mantenerse activos y acompañados", añadió.

De acuerdo con lo precisado por Costantino, una vez promulgada la ley se deberá reglamentarla, por lo que se prevé que pueda comenzar a aplicarse efectivamente a principios del próximo año.

Para clubes barriales

Sobre la base de la ley de wi-fi gratuito para centros de jubilados, el legislador Juan Francisco Nosiglia (Evolución) impulsa un proyecto para otorgar igual beneficio a los clubes de barrio que funcionen en la Capital y estén inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas. Busca revalorizar a esos clubes como centro de actividades sociales y reducir la brecha digital.