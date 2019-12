Una vista aérea del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco

El gobierno de la ciudad envió ayer a la Legislatura porteña un proyecto de ley para obtener autorización para la venta de los terrenos donde funcionan los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, a pocos metros del aeroparque Jorge Newbery.

En la sesión de hoy, la última con la composición actual, los parlamentarios se aprestan a dar luz verde a la norma que plantea la creación de un "desarrollo urbanístico" que incluya a los dos complejos, que ocupan 23 hectáreas frente al Río de la Plata.

La iniciativa lleva la firma del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura. Allí se pide autorización para la "disposición por parte del Poder Ejecutivo del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184, así como aquellos que surgiesen de un eventual fraccionamiento o redistribución parcelaria".

En segundo de los cuatro artículos, se detalla que el dinero que se obtuviese de la venta "tendrá como destino el financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables".

Luego explicaban: "El Poder Ejecutivo deberá convocar un Concurso Público para el desarrollo urbanístico del conjunto 'Costa Salguero - Punta Carrasco', conformado por la Manzana 171 de la Sección 21 y la Manzana 184 de la Sección 15, ambos de la Circunscripción 19. Las bases del concurso deberán contemplar que al menos el 65% de la superficie del conjunto 'Costa Salguero - Punta Carrasco' tenga destino de uso y utilidad pública, debiéndose afectar especial y preferentemente dicha superficie a la generación de espacios verdes parquizados".

"No hay un espíritu especulativo sobre la tierra"

"Esto surge por el futuro vencimiento de la concesión de los dos complejos, que es en 2021. Si bien son inmuebles de carácter público, son de dominio privado y requieren una aprobación con 40 votos de la Legislatura en una sola lectura", explicaron fuentes del Ejecutivo porteño a LA NACION. Y agregaron: "Lo que queremos es empezar a dar vuelta la cara de la Ciudad y que mire al río. Para eso, estamos planteando este proyecto de ley que es muy escueto. No plantea cambio normativo. Solo dispone la venta y que se hará un concurso abierto de arquitectura para proyectos".

Sobre la participación de la Legislatura, detallaron: "Los pasos por seguir deberían ser: se pone a la venta, se hace un concurso de arquitectura y urbanismo. Este concurso es el que planteará la normativa, como los usos y el proyecto en particular. Luego del concurso, debería volcarse el resultado a la Legislatura para ir por una ley de rezonificación de 31 votos, con doble lectura. Luego de eso recién se puede vender porque ya se sabe qué se puede hacer".

Ante la consulta de si se buscará hacer un nuevo centro de convenciones, parques o viviendas, dijeron: "Esencialmente lo que queremos es hacer ciudad. Nosotros planteamos la mixtura de usos y, aunque aún no hay zonificación, quedarían excluidos los grandes equipamientos para poder recuperar el disfrute de la zona y que tenga escala humana. No se planea hacer grandes torres porque el cono aéreo de la zona no lo permite. Es más, restringe muchísimo la altura. Será una figura más similar a la del dock de Puerto Madero que a la de megatorres".

"El proyecto no tiene un espíritu especulativo sobre la tierra, para nada. Se busca que el lugar genere atracción y permanencia a la costa. Tiene que tener algo que motive a ir y luego tener el equipamiento para que la gente se quede a disfrutarlo", afirmaron en la previa a la votación y remarcaron: "Se respetarán los contratos hasta el final de la concesión. Se empieza ahora para que no quede desierto luego del final de la concesión".

"Hoy funciona un lugar que genera muchos puestos de trabajo"

"Prescindir de un lugar como este tiene un impacto que debería ser evaluado integralmente. Nos enteramos en las últimas horas de que se iba a presentar este proyecto en la Legislatura", dijo a LA NACION Diego Gutiérrez, presidente del Centro Costa Salguero, el centro de exposiciones que funciona dentro del predio y principal concesionario por el volumen de espacio y de actividades. Pero no es la empresa la concesionaria de todo el complejo, esa firma se llama Telemetrix.

Gutiérrez agregó: "Entendemos que la Ciudad deberá evaluar el destino que le dé a estas tierras. Hoy funciona acá un predio que genera una actividad muy trascendente para la ciudad. El año pasado se hizo acá la cumbre del G20 porque no había otros lugares en Buenos Aires para hacerla. También genera muchos puestos de trabajo, alrededor de 28.000 en forma directa e indirecta, con unos 80 eventos y 40 exposiciones".

Críticas de ambientalistas que piden un "gran parque costero"

"Lo de Costa Salguero son 17 hectáreas en la costa del río. Es la última oportunidad que tenemos, con Costa Salguero, para generar ese abrazo al río que tanto pedimos los porteños y dejar de darle la espalda a este lugar", dijo a LA NACION Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Según Viale, hoy "la mitad del predio está zonificado como Urbanización Parque, es decir, solo admite parques. La otra mitad, como Urbanización Futura que tiene que seguir los usos vecinos. Es decir, el parque. Por eso, siempre hablamos de la legalidad de las concesiones que ya existen allí".

"Insistimos hace mucho con la necesidad de crear ahí un gran parque costero. Podría tener algún uso público como un museo o una escuela. A esto hay que sumar las siete u ocho hectáreas de Punta Carrasco que no es menor", detalló el ambientalista y aseguró: "Este es un negocio de miles de millones de dólares. Son nuestras minas a cielo abierto en las ciudades porque tienen el costo de eso, la ganancia de eso".

Ante la aclaración de que el gobierno porteño propondrá destinar el 65% para espacios públicos y verdes, dijo: "Lo del 65% es un gran engaño porque eso lo dice el Código de Planeamiento de la Ciudad y se debe respetar. No tienen otra. Pero eso son solo las calles y las aceras que necesitan las torres para acceder a sus edificios. Entonces, queda una pequeña parte para parquizado que terminan siendo los parques de estas torres".