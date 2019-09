Neoyorquina y al paso, la pizza que se impone en la ruta gastronómica porteña

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Mauricio Giambartolomei SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 21:20

Sesenta metros de cola para hacer el pedido. Gente sentada alrededor de una mesa, codo con codo, con sus tickets en la mano y la mirada concentrada en el llamador electrónico hasta ver sus luces encendidas y abalanzarse sobre la porción de pepperoni o Chick Norris, las dos opciones más pedidas en Hell's Pizza, donde la pizza neoyorquina se abre paso en pleno Palermo.

"Faltaba este estilo en Buenos Aires. Había muchas opciones, pero esta no", dice Danilo Ferraz, maestro pizzero y uno de los dueños de Hell's que participa de la quinta edición de la Noche de las Pizzerías junto a más de un centenar de comercios, de salón y delivery, que ofecen sus productos con descuentos de hasta el 50% hoy hasta que cierren sus puertas.

La convocatoria, organizada por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Appyce) con el apoyo institucional de BA Capital Gastronómica, el programa de gobierno que busca posicionar a la ciudad como la capital gastronómica de la región, pretende potenciar el producto en la ciudad y en el resto del país. No solamente la tradicional pizza porteña, media masa con abundante muzzarella, sino otras opciones que van ganándose un lugar entre los amantes de la pizza.

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El estilo neoyorquino de Hell's Pizza se suma a la oleada de nuevas propuestas pizzeras que, lejos de querer destronar una institución como la porteña, ofrecen un nuevo concepto más italiano, con masas finas y livianas que van más allá de la abundancia de muzzarella.

"Ya había probado, conocía el lugar, pero cuando supimos que había descuentos importantes aprovechamos y nos llevamos dos pizzas enteras", cuenta Flavia Flores mientras espera una grande de Obama (con pepperoni y muzzarella) y otra Chick Norris (con pollo y barbacoa). Junto a ella su marido, Sergio Orueta, y su hija, Victoria, se muestran ansiosos hasta que llega su orden.

La quinta edición de la Noche de las Pizzerías tuvo una adhesión de comercios que superó las cuatro propuestas anteriores. En total fueron 137 locales los que ofrecieron sus productos a la mitad de precio. Año tras año el interés fue creciendo entre los propietarios al observar la respuesta de los amantes de la pizza. En la primera convocatoria fueron 26 los comercios, el año siguiente la cifra creció a 30, luego a 56 y en 2018 a 70.

Aunque el espíritu de la convocatoria no es cuantificar el volumen de venta durante el evento desde Appyce advirtieron que los comercios, tanto salones como delivery, superan las ventas de los martes en la Noche de las Pizzerías. El 85% de las personas que participan lo hacen porque conocen el descuento; el resto se entera en el local.

Los descuentos se aplican hasta el cierre de salones y comercios de la ciudad, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, Córdoba, Posadas y Corrientes. La Noche de las Pizzerías es una demostración más que la Argentina sigue siendo uno de los mayores consumidores de pizzas en el mundo. Según el libro Where to eat pizza (Dónde comer pizza) publicado hace tres años, New York (Estados Unidos) está al tope del podio de mayor consumo de pizza, seguida por Londres (Inglaterra), Nápoles (Italia), San Pablo (Brasil), y Buenos Aires.

El fanatismo por la pizza también queda demostrado en cada edición de la Muza 5K que el año pasado, en su séptima edición, reunió 1500 personas que recorrieron 50 cuadras para degustar las mejores opciones sobre la avenida Corrientes.

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Las pizzerías que participan con descuentos Alameda (Av. De Mayo 1201), 4381-2859. Por cada Pizza grande de Napolitana van 2 porrones de regalo.

Bakano (Fitz Roy 1906, Cerviño 3496, Agüero 1669 y Salguero 2695), 0810-888-2252. La grande de napolitana con 2 empanadas, más 2 gaseosas o chop de cerveza por $215.

Burgio (Av. Cabildo 2477), 4784-4549. Con la compra de una pizza grande en el salón recibe una cerveza gratis de 3/4.

De Family (Acoyte 1600), 4855-7561. Para delivery: comprando 2 pizzas, la 2da al 50%, en el salón, hay pizza libre por $95.

Dupla (Arcos 2181), 4788-8680. Una grande de margarita + 2 faina +2 pintas de cerveza artesanal por $248.

El Cuartito (Talcahuano 937), 4816-1758. La pizza grande estará al valor de la chica.

El Globito (Av. Caseros 3015), 4943-3680. 2 chops por cada pizza de cualquier gusto.

Genova (Av. Corrientes 872, Hipolito Yrigoyen 4485 -Lanús Oeste), 4328-5572 / 4240-7804. La pizza grande estará al valor de la chica.

Grill Asturias (Av Rivadavia 10001), 4635-6419. La pizza grande estará al valor de la chica.

La Continental (Entre Ríos 415, Callao 202, Callao 361, Talcahuano 1034, Av. De Mayo 1389, Av. Sáenz 1012, Vicente López 2124, Ángel Gallardo 12, Av. Rivadavia 5434, Av. Rivadavia 11350, Jorge Newbery 1638, Cabildo 3990, Defensa 701, Av. Varela 1103, Av. Corrientes 3701, Av. Corrientes 5600, Defensa 1452, Laprida 267 -Lomas de Zamora- e Hipólito Yrigoyen 578 -Quilmes), 4122-1400. Con cualquier pizza grande consumida en el salón, una cerveza Quilmes 650cm3 de regalo.

La Farola (Av. Cabildo 2630, Virrey Del Pino 2605, Chivilcoy 3856, Av. Rivadavia 6784, Av.Caseros 2909, Balbín 3991, Av. Meeks 1295 -Temperley-, 9 de julio 1601 -Lanús Este-, Del V,Iberlucea 2896 -Lanús Oeste-, Fragio 98 -Ituzaingo-, Laprida 789 -Lomas de Zamora-, Libertador 13925 -Martínez, Suipacha 699 -Merlo-, Garibaldi 155 -Quilmes-, Av. de Mayo 531 -Ramos Mejía-, Hirigoyen 2430 -San Justo). Con la compra de cualquier pizza a la carta, de regalo 2 chops de cerveza.

La Moderna (Humberto Primo 699), 4361-0790. Con una pizza grande de mozzarella van de regalo 2 faina y 1 Quilmes de 1Lt.

La Rumba (Av. Sáenz 963), 4919-3389. Con cualquier pizza grande consumida en el salón, hay una cerveza Quilmes 650cm3 de regalo.

La Tiendita (Av. Pedro Goyena 1108), 4431-9357. Lleva una pizza napolitana, napolitana con jamón, jamón, jamón y morrones, calabresa, provolone, fugazza con queso, roquefort, margarita por el valor de una de mozzarella.

Los 36 billares (Av. De Mayo 1265), 4122-1500. Con cualquier pizza grande consumida en el salón, una cerveza Quilmes 650cm3 de regalo.

Las Cuartetas (Av. Corrientes 838), 4326-0171. Con la compra de una Pizza especial va de regalo una cerveza Quilmes Cristal de 1L.

Los Maestros (Paraná 1249, Uriburu 1305, Av. Montes de Oca 791. Salguero 2671). la pizza grande al valor de la chica.

Lucio Pizza y Pasta (Scalabrini Ortiz 2400), 4831-5513.

Monte Castro (Av. Lope de Vega 1650), 4567-3115. La pizza grande al valor de la chica.

Nápoles (Av. Rivadavia 1765), 4373-4186. Pizzas y Empanadas con 20% de descuento.

Ña Serapia (Las Heras 3357), 4801-5307. 12 empanadas mas 1 gaseosa $220 descuento $30.

Pétalo (Av. Corrientes 485), 4328-0685. La pizza grande al valor de la chica.

Pin Pun (Av. Corrientes 3954, La Pampa 5201) 4327-0879 / 4523-7764. La pizza grande al valor de la chica.

Roma (Lavalle 888), 4322-7608. Pizzas y empanadas con 20% de descuento.

San Carlos (Av. Rivadavia 4548, Av. Rivadavia 5299), 4902-0324 / 4901-5664. Por cada grande San Carlos se llevan 2 chops de Quilmes en local.

Serafín (Av. del Libertador 932), 4811-4185. La pizza grande al valor de la chica.

Solera (Sarmiento 702, Cuenca 2756, Lavalle 168), 4393-1596 / 4501-1352 / 4314-2072. La pizza grande al valor de la chica.

Terraza de Buenos Aires (Carlos Pellegrini 491), 4326-2603. La pizza grande al valor de la chica.

Torino Norte (Av. Juan B. Justo 3995), 4581-1776.

Torna Undici (Montes de Oca 510), 4300-6991. Por cada pizza grande 1 cerveza de 1L tirada.

Tropical (Av. Sáenz 1100), 4911-2131. Con cualquier pizza grande consumida en el salón una cerveza Quilmes 650cm3 de regalo.