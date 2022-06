“Fácil y rápido”: en qué barrios comenzó a funcionar la app Blinkay para el estacionamiento medido en CABA

Esteban Benítez trabaja como chofer y esta mañana llevó a una pasajera al barrio de Recoleta, donde debía esperarla durante un tiempo. Hasta el viernes pasado, el estacionamiento medido en la ciudad funcionaba por medio de máquinas tickeadoras y cospeles, pero desde hoy el sistema pasó a ser digital. Por lo tanto, Benítez se descargó la aplicación Blinkay, se registró con su correo electrónico, seleccionó la ciudad de Buenos Aires, ingresó su patente y, mediante la tecnología de geolocalización que utiliza la app, visualizó los espacios habilitados para estacionar. Después de dar algunas vueltas por la zona, encontró un lugar libre sobre la calle Vicente López al 2000, pero dudó en dejar el vehículo ya que el cordón estaba pitado de amarillo y había un cartel que indicaba “grúa remueve”. Finalmente decidió guiarse por la aplicación, que señalaba –con color azul– que el espacio estaba habilitado, y estacionó allí cerca de las 8.30. Como no sabía exactamente cuánto tiempo iba a demorarse, eligió abonar con el método pospago, que permite ingresar un tiempo estimado y pagar al final de la estadía solo el período que realmente se usó. Tras 54 minutos, abonó $40,50 mediante una tarjeta de crédito precargada en Blinkay.

“Ya conocía el sistema porque en el partido de Tres de Febrero, donde vivía hasta hace un tiempo, también utilizan este sistema. El monto me parece bien y es fácil de usar”, comentó.

La transición hacia este nuevo régimen de estacionamiento comenzó el lunes pasado, cuando el gobierno de la ciudad empezó a retirar los viejos parquímetros, sumándose así a la digitalización de muchos servicios en el espacio público.

“Una ciudad también es sustentable cuando hace uso del espacio público en forma racional, eficiente y democrática. Todos los cambios que venimos impulsando en la política de estacionamiento tienen que ver con darles más herramientas a vecinos y vecinas. La implementación de este nuevo sistema en los barrios con estacionamiento medido va a mejorar notablemente la experiencia de los conductores, que van a gestionar su estadía desde el celular de manera simple y rápida, y para los residentes, que no van a tener que pagar”, comentó Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas porteña, el viernes pasado.

Hay agentes de tránsito circulando por la zona para concientizar a los conductores Ricardo Pristupluk

Actualmente hay 3500 espacios regulados en los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera. En los sitios controlados, que son los mismos que en el sistema anterior, se colocaron carteles con un código QR para informar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema y realizar la descarga de la app. Además, esta mañana, agentes de tránsito de la Ciudad circulaban por las cuadras tarifadas para despejar las posibles dudas de los usuarios. Son unos 50 por turno en toda la zona, indicaron fuentes oficiales.

Sinforiano Segovia, que vive en Ayacucho y Quintana, se acercó a unas agentes para que lo ayudaran a descargar la aplicación. “En realidad yo estoy tramitando el estacionamiento gratuito porque resido en esta zona, pero como me hicieron una multa que todavía no pagué, no me lo daban. Tenés que estar libre de deuda para que te lo den. Me resultó un poco complicada la descarga de la aplicación”, dijo.

Segovia se refería a la posibilidad que tienen los residentes de la zona tarifada de solicitar el beneficio de estacionamiento gratuito en un radio de 300 metros de su domicilio. Para ello, deben registrarse previamente y, además de no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito, presentar DNI o servicio con domicilio dentro del área, número de partida de ABL y cédula única de identificación del vehículo o cédula para autorizado a conducir.

Marcelo Fisch, subsecretario de Gestión de la Movilidad porteño, sostuvo que hasta el viernes había cerca de 1400 vecinos registrados.

Multas sin acarreo

Para Andrés, que prefirió no dar su apellido, el uso del sistema también fue algo complicado. Sin embargo, se mostró optimista: “Me enteré acá cuando llegué que debía bajarme la aplicación y se me complicó un poco, pero como todo lo nuevo, uno después se acostumbra”, comentó.

“El lanzamiento estuvo súper. En general no tuvimos reportes de inconvenientes, aunque por supuesto siempre puede haber casos particulares. Los agentes están enfocados en la concientización a los usuarios y en la adaptación de la medida. Hoy no se va a estar poniendo foco en la multa”, afirmaron desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas.

Las máquinas están siendo retiradas y se colocaron carteles con información sobre el sistema Ricardo Pristupluk

La tarifa por hora se mantiene igual a la que regía anteriormente: $45. Además de la modalidad pospaga que utilizó Benítez, los usuarios pueden abonar de forma prepaga, en la cual se paga el total por adelantado con una tarjeta de crédito o débito o con Mercado Pago. En ambas opciones, se ingresa un tiempo estimado inicial y cuando restan cinco minutos para terminar la sesión, Blinkay envía un aviso para ampliar el tiempo de estacionamiento en caso de ser necesario.

Quienes no tengan la posibilidad de adecuarse al nuevo sistema digital, pueden abonar la tarifa en alguno de los comercios adheridos que estarán identificados con un cartel, los cuales utilizan la misma aplicación. Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña comentaron que, en su mayoría, son los mismos locales que antes vendían los cospeles y que ahora se sumaron algunos nuevos, llegando a ser más de 80.

Shirley Mutuberría tiene un quiosco frente al cementerio de Recoleta y, si bien su comercio no está adherido al sistema y nunca vendió cospeles, durante los últimos días recibió muchas consultas. “Acá me consultan un montón, los porteros, los turistas, la gente que viene a hacer un trámite, pero no hay resistencia al nuevo sistema porque en la zona siempre hubo parquímetros pagos. Siempre hay algunos que no entienden, pero el sistema es súper fácil y ágil. Muchos turistas del interior del país me dijeron que ya era hora porque, por ejemplo, en San Luis ya lo tenían”, detalló.

Por su parte, esta mañana Karina Rivero viajó desde Lanús hasta la obra en construcción en la que trabaja, ubicada en Junín y Guido. Cerca de las 8 estrenó el estacionamiento con Blinkay. Como había escuchado la noticia del nuevo sistema, intentó sin éxito probar la aplicación durante el fin de semana, pero recién hoy pudo activarla. “Hasta ayer no me funcionaba. Me pareció súper fácil. Marqué la opción de Mercado Pago, le puse una hora y listo, muy sencillo. Después me tengo que ir a otra obra por esta zona y haré lo mismo”, describió.

El estacionamiento medido rige de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 13, y su fiscalización también es digital. En el caso de que un agente de tránsito detecte mediante su lectora de patente que un vehículo no abonó el estacionamiento, enviará la matrícula al centro de procesamiento para realizar la multa correspondiente; en principio, no se contempla el acarreo por esta infracción.