6 de agosto de 2020

No es novedad. A medida que la pandemia avanza deja a su paso rastros de problemas sociales y económicos, y eso se nota en la calle. Pero el coronavirus también vuelve a poner sobre la mesa la solidaridad de los argentinos. Esta vez, son ocho los clubes del ascenso y de la primera división del fútbol que, junto con voluntarios y socios, participan de una iniciativa para recolectar juguetes y alimentos de cara al domingo 16 de este mes, cuando se celebrará el Día del Niño.

Porque los clubes son más que instituciones deportivas. "Tenemos un rol clave, que es transmitir los valores del compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo, pero también somos un apoyo para las familias. En circunstancias normales, lo hacemos a través del deporte. Hoy, las circunstancias no nos permiten generar esa sinergia, pero seguimos teniendo el rol y lo tenemos que cumplir de la manera que se pueda", explica Nicolás Cambiasso, presidente de All Boys y uno de los impulsores de la campaña denominada "Frente al coronavirus somos una sola hinchada".

El programa "All Boys Solidario", conformado por simpatizantes y vecinos del club del barrio de Floresta, está en marcha desde fines de 2019, pero el primero de mayo último algunos integrantes se acercaron a la dirigencia del club. La inquietud estaba latente: proponían cocinar viandas para que las personas más necesitadas en este contexto de pandemia pudieran contar con algo tan básico como un plato de comida.

Y no hubo razón para demorar más tiempo en ayudar. Desde entonces, ya se prepararon 25 ollas populares: entre 800 y 1000 porciones se repartieron los primeros días. Hoy son unas 600 viandas diarias ya que otras instituciones de la zona se sumaron a una medida similar y la demanda se diversificó.

"Más allá de la gente que lamentablemente vive una situación de pobreza, nos encontramos con que muchas de las personas que se acercaron a comer eran cuentapropistas que hacía cuatro meses no tenían trabajo", cuenta Cambiasso, en diálogo con LA NACIÓN.

All Boys empezó a recibir donaciones de los vecinos e hinchas y, junto a los clubes Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste, Comunicaciones, Huracán, Platense, Racing y Vélez Sarsfield y otras seis entidades deportivas de la zona, comenzaron a entregar alimentos. El dirigente de All Boys relata: "La gente empezó a acercarse con ganas de dar lo que cada uno podía. Empezamos a recibir estufas, kits de bioseguridad y barbijos para el personal de salud, televisores y hasta una cocina que fuimos repartiendo entre Casa Cuna, el Hospital Vélez Sarsfield, el Durand, y hasta en instituciones del interior del país, como el comedor "Las manitos", de Corrientes".

El entusiasmo se multiplica ahora, por estos días, con el objetivo de darle a los niños una jornada especial el domingo 16. Desde ya, no habrá un festejo callejero porque el coronavirus así lo impide, pero la pandemia no evitará que los más chicos puedan pasar por el club All Boys para disfrutar de un chocolatada caliente y de golosinas. En tanto, los clubes involucrados reciben donaciones de todo tipo, especialmente de juguetes, que serán destinadas a familias, comedores e instituciones de bien público.

¿Cómo donar?

Se pueden depositar los alimentos, juguetes y vestimenta en las urnas que están ubicadas en comercios de los barrios de Floresta, de Monte Castro y Vélez Sarsfield que están nucleados en la Federación de Comercio de Buenos Aires.

que están nucleados en la Federación de Comercio de Buenos Aires. Acercarlos a la Oficina de Socios del Club Atlético All Boys, en Mercedes 1951 (CABA) de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 18, y los sábados de 10 a 14. Llevarlos a los espacios que definan las otras siete instituciones deportivas, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste, Comunicaciones, Huracán, Platense, Racing y Vélez Sarsfield, en los días y horarios especificados por ellas.