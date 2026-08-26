Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026: llega la noche del jueves a la Argentina

El cielo argentino será escenario de un evento astronómico de gran relevancia hacia finales de este mes. Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, el país podrá presenciar un eclipse lunar parcial profundo, un suceso que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural.

Según datos difundidos por la NASA, el proceso comenzará a las 22.24 del jueves con la fase penumbral. A partir de las 23.34, se iniciará la fase parcial, momento en el que la sombra terrestre comenzará a avanzar sobre la superficie lunar. El punto máximo del fenómeno, donde la cobertura alcanzará aproximadamente el 94% del disco lunar, se registrará alrededor de la 1.13 de la madrugada del viernes 28. Finalmente, la fase parcial concluirá a las 2.52 y el eclipse finalizará por completo a las 4.02.

La Luna atravesará la sombra de la Tierra durante el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto Fotomontaje editado con IA

Una de las principales ventajas de este evento es su facilidad de observación. Al respecto, Adrián González, divulgador científico del Planetario Galileo Galilei, afirmó en declaraciones a LA NACION: “Los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano. Si el cielo no está nublado, cualquiera puede observarlo desde el patio de su casa o en la vereda de la calle”. El experto aclaró que, a diferencia de los eclipses solares, este suceso astronómico no requiere protección ocular.

Si bien no se necesita instrumental complejo para verlo, el uso de binoculares o telescopios básicos puede realzar la experiencia al permitir observar detalles en los cráteres durante el proceso de ensombrecimiento. Para obtener mejores resultados, se recomienda buscar sitios alejados de la contaminación lumínica urbana, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen el evento.

La trayectoria oficial del eclipse lunar del jueves 27 y viernes 28 de agosto NASA

Durante el máximo del eclipse, la Luna adquirirá tonalidades rojizas. González explicó que este proceso se debe a la “dispersión atmosférica”, donde la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se descompone y dispersa, lo que permite que los tonos rojos y anaranjados alcancen la superficie lunar. Aunque este efecto es popularmente conocido como “Luna de sangre”, técnicamente se trata de un eclipse parcial, ya que no se produce una ocultación total del disco. El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral inicial y final.

Para quienes deseen profundizar la experiencia, el Planetario Galileo Galilei organizará una jornada gratuita el jueves 27 de agosto desde las 23.00. El itinerario incluye diez telescopios supervisados por divulgadores, una “estación accesible” con equipos adaptados para personas con discapacidad y música en vivo. La actividad está sujeta a las condiciones climáticas del momento. Este eclipse representa el último evento de esta naturaleza visible en el país hasta junio de 2029, por lo que es un suceso astronómico de gran interés para aficionados y público en general que busca apreciar el movimiento de los cuerpos celestes en el firmamento nocturno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA