Descubren dos planetas cercanos que podrían tener agua líquida

MADRID.- Investigadores de un consorcio internacional descubrieron dos pequeños planetas cercanos, con masas similares a la Tierra y temperaturas que podrían ser aptas como para albergar agua líquida. El artículo con la noticia fue publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, según difundió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC), el mayor organismo público de investigación de España .

El estudio fue realizado por el proyecto Calar Alto High-Resolution Search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs, más conocido como Carmenes, y el artículo en Astronomy & Astrophysics fue liderado por científicos de la Universidad de Göttingen ( Alemania ).

Los planetas están alrededor de la Estrella de Teegarden, una de las estrellas enanas rojas más pequeñas que se conocen, a una distancia de 12,5 años luz, que a pesar de su proximidad y debido a su tenuidad no fue identificada hasta el año 2003.

"Hemos estado observando esta estrella con el instrumento Carmenes desde el inicio del escaneo hace tres años, con el fin de medir su movimiento con gran precisión", explicó Mathias Zechmeister, investigador de la Universidad de Göttingen y uno de los autores de la publicación.

Las observaciones y las más de 200 mediciones se hicieron con el instrumento Carmenes en Calar Alto, Almería, España, y con otras instalaciones complementarias. El método utilizado para la detección de los planetas fue la técnica Doppler.

"Cuando un planeta orbita una estrella causa un pequeño movimiento reflejo de ida y vuelta y este movimiento induce un efecto Doppler muy sutil en la luz de las estrellas, que con Carmenes puede medirse con una precisión de 1 m/s, el equivalente a la velocidad al caminar, o lo que es lo mismo, 3,6 km/h", explicó Zechmeister.

"Los planetas pequeños producen señales pequeñas, pero éstas son más fáciles de detectar en enanas rojas pequeñas, como Teegarden, que en una estrella como el Sol, porque el movimiento reflejo es mayor y se repite con más frecuencia", agregó el científico.

Las mediciones Doppler de la estrella de Teegarden mostraron la presencia de al menos dos señales, ahora identificadas como los dos nuevos exoplanetas Teegarden b y Teegarden c.

Los investigadores dedujeron que Teegarden b tiene una masa similar a la de la Tierra, que orbita la estrella cada 4,9 días a un 2,5% de la distancia Tierra-Sol. Teegarden c es también similar a la Tierra en términos de masa, completa su órbita en 11,4 días y está situada a un 4,5% de la distancia Tierra-Sol.

"Dado que la estrella de Teegarden irradia mucha menos energía que nuestro Sol, las temperaturas en estos planetas deberían ser suaves y podrían, en principio, albergar agua líquida en sus superficies, especialmente en la exterior, Teegarden c", explicaron.

