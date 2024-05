Una participante de MasterChef España abandonó el programa por malos tratos y generó controversia a nivel gubernamental

Escuchar

En un episodio cargado de emociones, MasterChef España vivió un tenso momento cuando una de las concursantes tomó la decisión de renunciar en vivo a causa de los malos tratos y la presión que experimentaba en la competencia televisiva.

MasterChef es un exitoso certamen de televisión de origen británico que fue adaptado en numerosos países alrededor del mundo, incluido Argentina. Para quienes nunca lo vieron, el formato gira en torno a una competencia culinaria en la que aficionados al arte de cocinar compiten entre sí para impresionar a un panel de expertos jueces con sus habilidades.

Una participante de Masterchef abandonó el programa por malos tratos y generó controversia a nivel gubernamental FABIAN MARELLI

En España, MasterChef se convirtió en uno de los programas más populares y aclamados por el público. Desde su primera emisión, en 2013, el reality cautivó a los espectadores con sus desafíos, momentos emocionantes y, a veces, controvertidos, como sucedió en esta ocasión.

Tamara fue la concursante que enfrentó a los tres jurados, Pepe Rodríguez Rey, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, al anunciar su retiro voluntario de la competencia. La mujer explicó que se sentía “constantemente nerviosa, en tensión y con presión”, y que decidió priorizar su bienestar emocional sobre la competencia.

A pesar de su explicación, los jueces no recibieron bien su decisión, especialmente Jordi Cruz, reconocido por su excelencia en la pastelería, pero también por su reputación de exigente. “Yo no le haría ninguna pregunta. Yo te diría ‘muy bien’ y ‘chau’. Le has quitado la oportunidad a gente”, expresó Cruz. Ante esto, la participante intentó explicar su situación: “Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en esta situación en la que no estoy bien”.

La renuncia de Tamara generó una ola de críticas por parte del público español y alcanzó incluso a las autoridades gubernamentales, dado que el programa se emite por una señal pública. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó la importancia de priorizar la salud mental sobre los ritmos de vida, calificando la decisión de Tamara como valiente.

“Priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos”, aseguró la Ministra.

Belén González, comisionada de salud mental de Sanidad, elogió la valentía de Tamara por romper con la mentalidad de “yo puedo con todo y con más”, señalando que es crucial desafiar esa idea que puede resultar dañina para la sociedad.

En respuesta a la controversia, RTVE decidió eliminar el programa de MasterChef España de su plataforma RTVE Play y de sus redes sociales. La dirección de RTVE reforzó los controles internos para evitar situaciones similares en el futuro y reiteró su compromiso con la salud mental. “La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de MasterChef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental”, anunció en canal en su cuenta de X.

Este episodio de MasterChef España no solo ha puesto en manifiesto la presión a la que están sometidos los concursantes en programas de competencia televisiva, sino que también ha generado un debate sobre la importancia de cuidar la salud mental en todos los ámbitos de la vida.