Descubren que el campo magnético de la Tierra podría influir en el proceso de envejecimiento humano

El campo magnético de la Tierra, esa fuerza invisible que rodea al planeta y lo protege de partículas provenientes del espacio, podría tener una influencia en los seres vivos mayor de la que se conocía hasta ahora.

Un estudio de la Universidad de Nottingham, publicado en la revista científica Aging, descubrió que reducir drásticamente ese campo produjo cambios en la longevidad, el movimiento y el funcionamiento de las mitocondrias de moscas de la fruta.

Para comprobarlo, los investigadores utilizaron un dispositivo capaz de reducir el campo magnético hasta niveles extremadamente bajos. Después compararon qué ocurría con moscas sanas y otras con una alteración genética utilizada para estudiar características de la enfermedad de Parkinson.

Para el experimento, los expertos utilizaron moscas de frutas (Foto: Pexels)

Los resultados fueron diferentes entre ambos grupos. En las moscas con la mutación, la exposición al campo magnético extremadamente débil estuvo asociada con una mayor supervivencia, aunque también empeoró su capacidad para trepar. En las moscas sanas, en cambio, mejoró parte de su rendimiento físico, pero no produjo el mismo efecto beneficioso sobre la longevidad.

¿Por qué es tan importante este descubrimiento científico y cómo podría ayudar a los humanos?

La principal explicación de estos resultados estaría, según los científicos a cargo del estudio, en las mitocondrias. Estas son estructuras que funcionan como pequeñas centrales de energía dentro de las células y cuyo deterioro está relacionado tanto con el envejecimiento como con distintas enfermedades.

Los expertos comprobaron que disminuir el campo magnético modificó algunos procesos relacionados con la producción de energía y el estrés oxidativo de las células. Esto sugiere que el entorno magnético podría interactuar de alguna manera con mecanismos celulares vinculados con el envejecimiento.

El experimento con moscas apunta a una posible conexión entre el magnetismo terrestre, la producción de energía celular y la longevidad (Foto: PIXABAY)

El descubrimiento abre así la posibilidad de investigar si la manipulación controlada de campos magnéticos podría utilizarse algún día para intervenir sobre determinados problemas mitocondriales asociados con enfermedades neurodegenerativas.

Sin embargo, todavía no se puede afirmar que el campo magnético terrestre determine cuánto viven las personas ni que reducirlo permita retrasar el envejecimiento. En primer lugar, porque el experimento se realizó exclusivamente con moscas de la fruta y, en segundo, porque los propios investigadores encontraron respuestas diferentes según el estado de los animales.