Científicos lograron recrear el sonido que produce la Tierra en el espacio y la melodía resulta inquietante

El espacio puede ser abrumador y aterrador, en su mayoría oscuro y frío, con pequeños puntos de luz esparcidos y nebulosas con colores magníficos que parecen tomados de una pintura hecha por humanos. Pero pese a la hostilidad del cosmos, también se halla belleza. Los científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) trabajaron durante años para entender y hacer audibles los sonidos que emiten los planetas y otros cuerpos celestes, a pesar de que las ondas de sonido no tienen cómo transmitirse. Así, luego de un trabajo específico, se logró traducir la melodía que producen la Tierra y el Sol, entre otros.

En el espacio no existe el ruido; al tratarse de un entorno donde solo hay vacío, las vibraciones del sonido no tienen elementos por los que viajar para que puedan ser oídas. Frente a esta realidad, algunos expertos utilizaron la “sonificación” para hacerlo posible. Se trata de un proceso científico y artístico que convierte datos astronómicos (como la luz, la radiación o las ondas gravitacionales captadas por telescopios) en sonidos audibles.

De esta manera, los científicos pudieron representar la melodía que emite la Tierra mediante su onda de campo electromagnético, la cual genera un sonido “inquietante”, como lo describieron en la ESA, en base al trabajo de especialistas de la Universidad Técnica de Dinamarca que tomaron las señales magnéticas medidas por la misión satelital Swarm de la agencia y las convirtieron en sonido.

Nuestro campo magnético se genera principalmente por un océano de hierro líquido sobrecalentado y en constante movimiento que conforma el núcleo externo, a unos 3000 km bajo nuestros pies. Al actuar como un conductor giratorio en una dinamo de bicicleta, crea corrientes eléctricas que, a su vez, generan nuestro campo electromagnético, que cambia continuamente, detallaron desde la ESA.

Así, la melodía de la Tierra, al ser escuchada, resulta como capas de hielo crujiendo o vidrio partiéndose en miles de pedazos. Se asemeja más a un quejido infinito que a un sonido amable.

¿Cómo suena el Sol?

La estrella de nuestro sistema es una bola de fuego compuesta de helio e hidrógeno. Su tamaño es magno en comparación con el resto de los planetas que lo orbitan. Este año la ESA reunió todas las emisiones electromagnéticas del Sol, como las erupciones solares y el ciclo solar, gracias a la misión Solar Orbiter y preparó un podcast para dar a conocer cómo es su sonido en el espacio.

¿Cómo suena un agujero negro?

Estudiado por científicos durante décadas, el agujero negro de Messier 87 (M87) alcanzó gran popularidad tras la primera publicación del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT) en 2019. Para la sonificación, los científicos de la NASA examinaron datos de otros telescopios que observaron M87 a escalas mucho mayores y aproximadamente al mismo tiempo. La región más brillante de la imagen es donde se encuentra el agujero negro, y la estructura que lo expulsa es el chorro, producido por la caída de material sobre él.

Así suena un agujero negro - NASA

¿Cómo suena una lluvia de leónidas?

El lamento de las leónidas - ESA

Según explicaron desde la ESA, cada vez que un meteorito atraviesa la atmósfera, deja tras de sí una estela corta de partículas ionizadas. Esta estela refleja señales de radio de alta frecuencia provenientes de estaciones de todo el mundo durante apenas unos segundos. El movimiento de la estela del meteorito, debido a los vientos de la atmósfera superior, modifica la frecuencia de la señal reflejada (efecto Doppler). Así puede percibir la estela mientras el viento la dispersa, como ocurrió en esta sonificación del 2000 durante la lluvia de las leónidas.