Descubrieron uno de los tratados de paz más antiguos del mundo y el mensaje que contenía dejó absortos a los científicos

Una pequeña tablilla de arcilla de más de 3.200 años permitió recuperar parte de uno de los documentos diplomáticos más importantes de la Antigüedad. El fragmento fue encontrado en Hattusa, antigua capital del Imperio hitita ubicada en la actual Turquía, y después de aproximadamente un año de estudios los investigadores lograron determinar qué decía.

Se trata de una copia del Tratado de Kadesh, el histórico acuerdo alcanzado entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hattusili III durante el siglo XIII a.C. Es considerado uno de los tratados internacionales de paz más antiguos que se conocen.

Sin embargo, lo más sorprendente de la pieza fue poder traducir parte de su contenido. Las líneas que lograron identificar hablaban sobre qué debía ocurrir con las personas que escapaban de Egipto hacia territorio hitita o realizaban el recorrido contrario.

Un trozo del "Acuerdo de Kadesh", que en el siglo XIII a.C. firmaron el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hatusili III (Foto: Wikimedia)

El texto establecía obligaciones para devolver a quienes huían de un reino al otro, pero también incluía disposiciones relacionadas con la protección de sus hogares, que no debían ser destruidos. Entre las líneas conservadas aparecen referencias a fugitivos procedentes tanto de Egipto como de Hatti.

“Las declaraciones relativas a la destrucción de los hogares de las personas transmiten un poderoso mensaje que se remonta a miles de años atrás y que perdura hasta nuestros días”, afirmó Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Cultura y Turismo de Turquía, según la agencia Anadolu.

Arquéologos muestran el tratado original de paz entre egipcios e hititas

¿Por qué Egipto y los hititas firmaron el Tratado de Kadesh?

El acuerdo fue consecuencia de años de enfrentamientos entre Egipto y el Imperio hitita, dos de las grandes potencias de aquel momento, que competían por el dominio de territorios estratégicos del Mediterráneo oriental.

Uno de sus episodios más famosos fue la batalla de Kadesh, ocurrida alrededor de 1274 a. C. Las tropas de Ramsés II se enfrentaron con el ejército hitita comandado por Muwatalli II, pero ninguno de los dos imperios consiguió una victoria decisiva.

Años después, Ramsés II y Hattusili III alcanzaron un acuerdo que estableció la paz, fijó compromisos de asistencia mutua y reguló cuestiones como la devolución de personas que escapaban de un territorio hacia el otro.

Los documentos diplomáticos originales habrían sido escritos sobre tablillas de plata que no sobrevivieron hasta la actualidad. Sin embargo, el contenido pudo conocerse porque quedaron otras versiones escritas. Los egipcios decidieron grabarlo en los jeroglíficos de los templos, mientras que los hititas conservaron copias en acadio sobre arcilla.

El descubrimiento fue dado a conocer en un día muy especial y tratando de llevar un mensaje de paz a Medio Oriente. “Deseamos un futuro en el que todas las personas, en particular nuestros hermanos y hermanas palestinos, puedan vivir con seguridad, paz y tranquilidad”, dijo Ersoy, el 21 de septiembre, considerado el Día Mundial de la Paz y haciendo referencia a los continuos ataques entre israelitas y palestinos.