Buscaba metales preciosos enterrados y halló un botín romano del siglo II d. C.: “En aquella época no existían los bancos”

Esta semana se presentaron en público las más de 900 monedas romanas que halló un aficionado alemán a las afueras del pueblo de Wesseling, al sur de Colonia. Los denarios de plata se acuñaron durante el mandato del emperador Adriano en el segundo cuarto del siglo II d. C. De acuerdo a los análisis arqueológicos, hasta ahora son las únicas de este tipo en el país.

Hace un año, Oliver Riedl salió a recorrer los campos aledaños de su ciudad con un detector de metales, una actividad que hacía con frecuencia en sus tiempos libres y que le permitió encontrar diferentes artilugios antiguos. En su recorrido, encontró una tinaja repleta de monedas. “Me quedó claro que acá había algo importante”, dijo a Associated Press (AP) el autor de este trabajo acerca del momento en que descubrió el tesoro.

Oliver Riedl halló 934 denarios romanos del siglo II d. C. (Fuente: Rolf Vennenbernd/dpa/Picture Alliance)

Cuando Riedl entendió que se trataba de un objeto de gran valor, se comunicó con las autoridades pertinentes para que lo ayudaran a rescatar el tesoro y ser tratado como debía en un laboratorio.

Después de doce meses intensos estudios y acondicionamiento de cada moneda, los arqueólogos las expusieron el 22 de septiembre en el LVR-LandesMuseum Bonn. El material descubierto pesa 3,1 kilos y, según la Oficina LVR para la Conservación de Monumentos Arqueológicos en Renania, la colección de 934 monedas probablemente fue enterrada deliberadamente por un soldado romano para proteger sus ahorros.

El arqueólogo estatal de Renania del Norte-Westfalia, Erich Classen, dijo a AP: “Por supuesto, solo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera mantener este dinero a salvo. Al fin y al cabo, en aquella época no existían los bancos”.

Asimismo, Classen afirmó que no estaba claro por qué el tesoro no se recuperó antes, y añadió que “quizás el propietario murió antes de que eso pudiera ocurrir, sin poder transmitir el conocimiento sobre las monedas”.

Las monedas habrían sido enterradas en el segundo cuarto del siglo II d. C.

La Oficina de Arqueología del museo indicó que es difícil estipular el valor monetario actual de las monedas romanas. Si bien existen decenas de cientos de artículos históricos romanos que se desenterraron en Alemania, nunca se encontró uno de estas características en Wesseling.

Así fue la presentación de los denarios romanos en Alemania - Radio Bonn/Rhein-Sieg

“En aquella época, un soldado raso de la legión ganaba 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad se destinaba a comida y equipo”, explicó Rahel Otte, investigadora asociada de la oficina arqueológica. Y añadió: “Por lo tanto, un legionario habría tenido que ahorrar todos sus ingresos disponibles durante unos seis años para amasar el tesoro de Wesseling”.

Cabe destacar que la región de Colonia estuvo ocupada por el Imperio Romano desde el 39 a. C. hasta el 459 d. C. Los romanos se instalaron allí bajo el mandato de Marco Vipsanio Agripa para asegurar la frontera a lo largo del río Rin. Así se creó el puesto militar Colonia Agrippina.