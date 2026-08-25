Eclipse lunar 2026: cuándo es, dónde podrá verse y por qué es un evento astronómico importante para la Argentina
Este espectáculo único podrá verse entre la noche del 27 de y la madrugada del 28 de agosto; por qué se produce y qué lo hace “de sangre”
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La astronomía ofrecerá este año uno de sus fenómenos más deslumbrantes en los cielos del hemisferio sur. Un nuevo eclipse lunar total podrá apreciarse desde distintos puntos del planeta, y la Argentina se posiciona como un escenario privilegiado para observar cada una de las fases de este fenómeno celeste sin la necesidad de equipamiento profesional complejo.
Cuándo y desde dónde se podrá observar el fenómeno
El evento astronómico tendrá lugar entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026. La visibilidad será óptima en todo el territorio argentino, de norte a sur, siempre y cuando las condiciones meteorológicas y la cobertura nubosa lo permitan.
A diferencia de los eclipses solares —que requieren protección ocular específica para evitar daños irreversibles en la vista—, este eclipse lunar se podrá disfrutar a simple vista, de manera completamente segura y sin riesgo alguno. Para una experiencia superior, los especialistas recomiendan buscar zonas con baja contaminación lumínica y horizonte despejado hacia la orientación del astro.
Por qué se produce la “Luna de Sangre” y su relevancia en el país
Durante la fase de totalidad del eclipse, la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (la umbra) sobre la superficie del satélite natural. En ese instante, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa las longitudes de onda azules, permitiendo que solo los tonos rojizos y anaranjados atraviesen la capa atmosférica y se reflejen en la Luna, fenómeno popularmente conocido como “Luna de Sangre”.
Este acontecimiento reviste una importancia científica y divulgativa fundamental para la Argentina, ya que no solo ofrece una oportunidad clave para el estudio astrofísico de la atmósfera terrestre y el comportamiento óptico de la luz, sino que también impulsa el astroturismo en regiones con cielos limpios y fomenta el interés del público general por las ciencias del espacio.