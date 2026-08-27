Eclipse lunar 2026, EN VIVO: hora, así se puede ver en la Argentina y las fases minuto a minuto
El evento astronómico podrá observarse en su totalidad durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto; el territorio argentino tendrá una ubicación favorable para seguirlo
Cuánto durará el eclipse lunar parcial
El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.
Cronograma
- 22.24: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).
- 23.33: ingreso en umbra, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.
- 01.13: punto máximo del eclipse (cobertura del 93% del disco lunar en Buenos Aires).
- 02.52: salida de umbra.
- 04.01: salida de penumbra.
La Argentina, un punto clave para observarlo
La Argentina se encuentra dentro de la región de visibilidad del eclipse. La NASA señala que el evento podrá observarse desde gran parte de América del Norte y América del Sur, por lo que el territorio argentino tendrá una ubicación favorable para seguirlo.
A diferencia de los eclipses solares, para los que es necesario encontrarse dentro de una franja geográfica determinada para observar la totalidad, un eclipse lunar puede contemplarse desde prácticamente toda la mitad del planeta en la que la Luna se encuentra sobre el horizonte.
Cuándo es y dónde podrá verse el eclipse lunar 2026
A diferencia del eclipse solar total que se produjo en la primera quincena del mes y no fue visible desde la Argentina, el eclipse lunar sí se podrá observar desde estas latitudes y una de las particularidades del fenómeno es que el satélite natural se verá con una tonalidad rojiza.
El fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y continuará durante la madrugada del viernes 28. Será visible desde amplias regiones de América, además de sectores de Europa y África.
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