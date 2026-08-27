Eclipse lunar 2026, EN VIVO: hora, así se puede ver en la Argentina y las fases minuto a minuto

La Argentina se encuentra dentro de la región de visibilidad del eclipse. La NASA señala que el evento podrá observarse desde gran parte de América del Norte y América del Sur, por lo que el territorio argentino tendrá una ubicación favorable para seguirlo.

A diferencia de los eclipses solares, para los que es necesario encontrarse dentro de una franja geográfica determinada para observar la totalidad, un eclipse lunar puede contemplarse desde prácticamente toda la mitad del planeta en la que la Luna se encuentra sobre el horizonte.