Eclipse lunar de agosto 2026 en la Argentina: guía completa con horarios, fases y recomendaciones

El cielo nocturno de la Argentina se prepara para recibir un eclipse lunar parcial profundo durante la transición entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto de 2026. Este suceso astronómico ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, momento en el que proyecta su sombra sobre el satélite natural. A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede ser observado a simple vista desde todo el territorio nacional, sin necesidad de instrumental complejo ni protección ocular, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una visión clara del firmamento.

El despliegue del fenómeno astronómico sigue un cronograma preciso que los aficionados deben considerar.

Según los datos técnicos, la primera etapa es el eclipse penumbral , que comenzará a las 22.24 del jueves 27. Se trata de un cambio tenue e imperceptible a simple vista .

, que comenzará a las 22.24 del jueves 27. Se trata de un . Posteriormente, a las 23.34, el satélite ingresará en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre, lo que dará inicio a la fase parcial donde la sombra empieza a avanzar claramente.

La trayectoria oficial del eclipse lunar del 27 y 28 de agosto NASA

El punto máximo de ocultamiento se alcanzará a la 1.13 de la madrugada del viernes 28, momento en el que, según estimaciones de la NASA, cerca del 93% del diámetro lunar quedará cubierto .

se alcanzará a la 1.13 de la madrugada del viernes 28, momento en el que, según estimaciones de la NASA, . La fase parcial concluirá a las 2.52 y el fenómeno terminará completamente a las 4.02.

Aunque no es un eclipse total, la Luna adquirirá tonalidades rojizas o cobrizas. Al respecto, el Planetario Galileo Galilei explicó: “Parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”. En dicho recorrido, la atmósfera dispersa las ondas cortas, lo que permitirá que predominen los tonos rojos. Popularmente, este efecto es llamado “Luna de sangre”. Adrián González, divulgador científico del Planetario, destacó que “los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano” e invitó a seguir el evento desde el patio de casa o veredas.

Así se verán las fases del eclipse lunar desde la Tierra GABRIEL BOUYS - AFP

Para profundizar la experiencia, el Planetario abrirá sus puertas el 27 de agosto a las 23 con una actividad gratuita que incluirá diez telescopios, música en vivo y estaciones accesibles, siempre que el clima lo permita. Para quienes deseen observar por cuenta propia, expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica urbana para captar mejor los detalles, aunque la visibilidad estará garantizada en toda la región siempre que el cielo permanezca despejado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA