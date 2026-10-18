El astro del fútbol mundial Lionel Messi sumó un reconocimiento singular a su extensa trayectoria profesional. Un equipo científico internacional identificó una nueva especie de planta en la cordillera de los Andes, en territorio peruano, y decidió bautizarla con su apellido. La denominada “Salvia messii” habita en zonas rocosas y áridas a una altitud que oscila entre los 2.000 y 2.400 metros, un entorno hostil donde el arbusto desarrolla su resistencia natural.

El homenaje menos pensado para Messi: bautizaron a un descubrimiento científico con su nombre

El hallazgo destaca por una coincidencia cromática: los pétalos de esta flor exhiben una combinación de blanco y celeste claro, tonos que remiten de manera directa a los colores de la selección argentina. Esta particularidad estética resultó clave para la elección del nombre. El botánico peruano Paúl Gonzáles Arce, investigador del Museo de Historia Natural de Lima, confirmó el homenaje a través de su cuenta personal de Instagram (@paulgonzales_pga): “Lo nombramos en honor al futbolista Lionel Andrés Messi, debido a su gran trayectoria que inspiró a millones de personas en el deporte; existe una coincidencia que hace este nombre especial: sus flores celestes y blancas”.

Salvia messii, el homenaje menos pensado para Lionel Messi

La identificación de esta especie no ocurrió de forma azarosa, sino que el proceso comenzó gracias a la ciencia ciudadana. El ingeniero agrónomo argentino Rolando Uría, quien posee un reconocimiento de la Royal Horticultural Society de Londres, observó fotografías compartidas por aficionados en diversas plataformas. Uría detectó anomalías en la forma del arbusto y el aspecto de las flores que no coincidían con los registros botánicos existentes. Ante esta duda, el experto contactó a Gonzáles Arce y al biólogo Jean Capcha Ramos para iniciar una investigación sistemática. El equipo analizó archivos históricos, revisó ejemplares en colecciones científicas y organizó expediciones de campo por la cordillera peruana para validar la novedad biológica.

La denominación formal del espécimen sigue reglas estrictas de la nomenclatura botánica, donde la doble i final en el epíteto messii responde a una norma gramatical del latín que indica pertenencia o dedicatoria a la persona homenajeada. Según la información difundida, el trabajo científico cuenta con el aval académico tras su publicación en la revista internacional especializada Phytotaxa. Los investigadores compararon hojas, tallos, estructuras reproductivas y ambientes de crecimiento para descartar que se tratara de una variante ya conocida.

Justo después de su retiro de la selección argentina, bautizaron Salvia messii a un descubrimiento en territorio peruano Paúl Gonzáles Arce

La planta pertenece a la familia de las lamiáceas, un grupo botánico que incluye diversas especies aromáticas. Los científicos advierten que, al ser un hallazgo reciente, todavía faltan análisis químicos específicos sobre sus propiedades. No obstante, las salvias suelen concentrar flavonoides con potenciales efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antisépticos. El arbusto alcanza una altura de hasta un metro y medio y demuestra una asombrosa flexibilidad evolutiva, factor que le permite crecer en suelos desérticos con escasa presencia de oxígeno.

El dato más relevante del descubrimiento refiere a su estado de conservación: la distribución limitada de la especie en la cordillera la torna vulnerable ante factores ambientales. Los incendios forestales, la sequía y las variaciones climáticas amenazan su supervivencia en el hábitat restringido donde crece. Por estos motivos, los especialistas la clasifican de forma preliminar como una especie en peligro de extinción.

Lámina científica oficial donde se detallan minuciosamente las diferentes partes de la planta Paul Gonzales Arce

La comunidad científica sostiene que la descripción formal constituye un paso necesario para proteger este tesoro natural, ya que resulta complejo preservar un organismo sin un registro académico previo. El hallazgo subraya la importancia del cruce entre el trabajo de campo, los conocimientos locales y las plataformas de ciencia ciudadana para ampliar el catálogo global de la biodiversidad.