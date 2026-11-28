El descubrimiento ocurrió cuando un grupo de arqueólogos que trabajaban por delante de las máquinas en un campo de Szombathely, en el oeste de Hungría, vieron unas pocas monedas cerca de la superficie. Con detectores de metales siguieron el rastro hasta el centro del conjunto y, sin imaginarlo, se encontraron con un tesoro de más de 200 monedas celtas de plata, con un peso superior a los dos kilos, las cuales se encontraban a entre 30 y 40 centímetros de profundidad.

El Instituto Nacional de Arqueología de Hungría, parte del Centro de Colecciones Públicas del Museo Nacional, excavó la zona entre 2023 y 2025 antes de la construcción de la subestación Szombathely Észak, de la distribuidora E.ON. Según señala el informe publicado en Archaeology News Online Magazine, el trabajo del arado había alterado la disposición original del conjunto. Parte de las piezas permanecía dentro de una pequeña vasija, por lo que los arqueólogos registraron la posición exacta de cada moneda y de las capas sedimentarias circundantes.

El lugar en el que se realizó la excavación en TSzombathely, Hungría (Foto: E.ON Hungária Csoport)

Las piezas corresponden a tetradracmas del tipo Velem, cada una equivalente a cuatro dracmas. Según las estimaciones de los investigadores, el entierro habría ocurrido hacia fines del siglo II a.C. o comienzos del I a.C., y las monedas habrían sido acuñadas a unos 15 kilómetros del lugar, en la zona de Velem-Szentvid.

El motivo por el que fueron ocultadas sigue abierto a distintas interpretaciones. Algunos especialistas sostienen que se trató de una ofrenda a los dioses; otros consideran que el conjunto reunía ahorros resguardados en un contexto de crisis. Sin embargo, aún está pendiente el análisis de la composición metálica y el estudio numismático completo, por lo que tampoco se difundió hasta el momento una estimación económica del tesoro.

Casi 400 sitios en el mismo recorrido

El hallazgo monetario forma parte de una intervención de mayor escala: la excavación preventiva sacó a la luz casi 400 sitios arqueológicos y miles de objetos que abarcan desde el quinto milenio a.C. hasta la Edad Moderna temprana. Entre los materiales recuperados figuran un hacha-cincel de piedra pulida de unos 7000 años, una cuenta de vidrio con motivo de “ojo de pavo real” de los siglos VII y VI a.C., tumbas de la Edad del Hierro y dos piedras de molino manual halladas en un edificio celta semienterrado. A ese inventario se suman un ladrillo romano con la huella de un perro y restos de una villa romana de unos 300 metros cuadrados.

Otros de los objetos encontrados (Foto: E.ON Hungária Csoport)

La obra de la subestación y la red eléctrica representó una inversión de 7500 millones de forintos. Según se informó, está prevista una exposición temporal en el Museo Savaria de Szombathely, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.