La ciencia reveló cuál es el horario ideal para levantarse después de los 60 años

La acción de levantarse está vinculada netamente con lo fisiológico. Al pasar la barrera de los 50 y 60 años, las personas necesitan establecer hábitos que marquen su día a día y rutina, más aún cuando dejan de trabajar y se jubilan.

Según estudios de universidades de todo el mundo, establecer un horario para levantarse es un hecho por demás saludable que no solo ordena el día, sino que otorga claridad a la hora de tomar decisiones.

La tercera edad tiene un horario límite para levantarse Shutterstock

Especialistas señalan que despertarse entre las 6.30 y las 7.30 favorece la sincronía con la luz del día y ayuda a regular la melatonina. La clave en este caso es que el horario se mantenga durante todos los días -incluyendo fin de semana- para que el cuerpo se acostumbre y establezca el hábito saludable.

Mantener una rutina organizada y saludable resulta fundamental para alcanzar un descanso reparador y mejorar la calidad de vida en todas las etapas. Los médicos recomiendan evitar las siestas largas y sostener horarios fijos para las comidas, ya que estas medidas favorecen la regulación de los ritmos internos del organismo.

El descanso es clave para la memoria

La exposición a la luz natural durante las primeras horas del día es otro factor determinante para fortalecer los ciclos biológicos. Aunque cada persona posee su propio cronotipo -según su genética-, establecer una hora de despertar constante genera beneficios que trascienden el sueño, pues influye en el estado de ánimo, el apetito y la interacción social. Si bien la jubilación ofrece mayor flexibilidad horaria, conservar hábitos regulares se traduce en una mayor energía diurna y noches mucho más plácidas.

Los especialistas recuerdan que la mayoría de los adultos necesita entre siete y nueve horas de sueño por noche. En consecuencia, la hora de acostarse debe adecuarse siempre al horario de despertar previsto. Un patrón estable, combinado con la luz solar, contribuye a que el descanso sea profundo y revitalizante.