La ciencia reveló cuál es el horario ideal para levantarse después de los 60 años
Médicos y universidades coincidieron que establecer este hábito saludable es indispensable para la salud mental
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La acción de levantarse está vinculada netamente con lo fisiológico. Al pasar la barrera de los 50 y 60 años, las personas necesitan establecer hábitos que marquen su día a día y rutina, más aún cuando dejan de trabajar y se jubilan.
Según estudios de universidades de todo el mundo, establecer un horario para levantarse es un hecho por demás saludable que no solo ordena el día, sino que otorga claridad a la hora de tomar decisiones.
Especialistas señalan que despertarse entre las 6.30 y las 7.30 favorece la sincronía con la luz del día y ayuda a regular la melatonina. La clave en este caso es que el horario se mantenga durante todos los días -incluyendo fin de semana- para que el cuerpo se acostumbre y establezca el hábito saludable.
Mantener una rutina organizada y saludable resulta fundamental para alcanzar un descanso reparador y mejorar la calidad de vida en todas las etapas. Los médicos recomiendan evitar las siestas largas y sostener horarios fijos para las comidas, ya que estas medidas favorecen la regulación de los ritmos internos del organismo.
La exposición a la luz natural durante las primeras horas del día es otro factor determinante para fortalecer los ciclos biológicos. Aunque cada persona posee su propio cronotipo -según su genética-, establecer una hora de despertar constante genera beneficios que trascienden el sueño, pues influye en el estado de ánimo, el apetito y la interacción social. Si bien la jubilación ofrece mayor flexibilidad horaria, conservar hábitos regulares se traduce en una mayor energía diurna y noches mucho más plácidas.
Los especialistas recuerdan que la mayoría de los adultos necesita entre siete y nueve horas de sueño por noche. En consecuencia, la hora de acostarse debe adecuarse siempre al horario de despertar previsto. Un patrón estable, combinado con la luz solar, contribuye a que el descanso sea profundo y revitalizante.
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