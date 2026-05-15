El poder de los hábitos: por qué las microdecisiones definen nuestra longevidad

En una nueva entrega del proyecto 122, el periodista Sebastián Campanario explora los pilares fundamentales para alcanzar una vejez saludable mediante el control de nuestros hábitos. La premisa central del análisis sostiene que, en la actualidad, más de la mitad de las acciones que ejecutamos diariamente ocurren en piloto automático, consolidando patrones que, lejos de ser intencionales, dependen estrictamente de nuestro entorno y del poder de la repetición.

Al respecto, el anfitrión del ciclo destaca que la gestión de estas rutinas es una cuestión de supervivencia moderna. “En el campo del bienestar y de la longevidad, con los hábitos nos jugamos literalmente la vida”, advierte Campanario al explicar cómo miles de microdecisiones inconscientes actúan bajo la lógica del interés compuesto. Así como en la economía las pequeñas inversiones generan grandes rendimientos con el tiempo, los hábitos actúan de forma similar: si son negativos, el tiempo juega en contra; si son positivos, el tiempo comienza a obrar a nuestro favor, pavimentando conexiones neuronales que facilitan el bienestar integral.

Para profundizar en esta temática, el podcast integra la perspectiva de Tomás García, una de las figuras más destacadas en la intersección entre salud e innovación y líder en Verify, la startup vinculada a Google. El enfoque de la entrevista busca desentrañar cómo la tecnología y el entorno actual desafían nuestra salud. En este sentido, Campanario recupera las reflexiones de Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, quien ha analizado cómo la pospandemia trajo una mayor conciencia sobre la importancia de los hábitos saludables, aunque convive con un escenario complejo dominado por el sedentarismo y la sobreexposición a pantallas.

Sobre esta tensión, el especialista consultado mantiene una visión cautelosa. “La parte negativa está dañando más nuestra salud que lo que los hábitos positivos y la mayor conciencia la están mejorando”, señala Campanario al citar a Huberman. Es precisamente aquí donde la figura de Tomás García cobra protagonismo como un invitado clave para entender cómo hackear estos patrones desde la innovación científica.

Para ilustrar la importancia de la estructura, el conductor establece un paralelismo singular: la columna vertebral del cubo Rubik. Así como el arquitecto Erno Rubik diseñó una estructura interna que sostiene la complejidad del cubo, los hábitos funcionan como el eje central del mindset de longevidad. Sin esa base sólida, el resto de las decisiones de salud pierden coherencia y eficacia. A través de este análisis, el proyecto 122 busca desarmar el concepto de longevidad para entender que, más allá de los deseos, lo que realmente construye el futuro son las repeticiones cotidianas, las cuales, una vez instaladas, se vuelven determinantes para evitar que el piloto automático nos conduzca hacia comportamientos perjudiciales.