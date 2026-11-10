La nueva vida de Christina Koch, tripulante de Artemis II: dejó de ser astronauta y pasó a ocupar un cargo en la NASA

El 1 de noviembre, Christina Koch dio un paso al costado en su labor como astronauta y asumió el nuevo cargo de subdirectora interina de Ingeniería de la NASA. De esta manera, la primera mujer que orbitó la Luna este año de la mano de la misión Artemis II fue reconocida por la agencia espacial estadounidense con un nombramiento acorde a su trayectoria.

A través de su cuenta de Instagram, la exastronauta compartió un posteo donde expresó su nuevo rumbo profesional con palabras de despedida y agradecimiento para sus compañeros, quienes tripularon con ella la nave Orion que dio la vuelta al satélite natural de la Tierra.

El posteo de Christina Koch despidiéndose de sus compañeros de la misión Artemis (Fuente: Instagram/@astro_christina)

“Un último día que pasé siendo realmente astronauta y fue un gran día. Recientemente tuve mi último día oficial como astronauta activo. Feliz de poder pasarlo con el próximo equipo de Artemis, reviviendo la reentrada en el simulador de Orion. Es genial verlos llevar a cabo un entrenamiento en vivo, todo el día, en equipo completo en las increíbles demostraciones de vuelo que realizarán mientras vuelven a la Tierra en Artemis III”, escribió Koch.

A ese posteo, el comandante Reid Wiseman, le contestó: “Bravo!!!” Deseando verte entrar en el próximo capítulo del servicio".

Más allá de su notificación en las redes sociales, la NASA emitió un comunicado en donde informó acerca del nuevo puesto que ocupará Koch en esa institución.

“Christina ayudará a liderar la comunidad de ingeniería de la NASA, brindando apoyo en la supervisión técnica, la preparación para las misiones y la excelencia en ingeniería en todos los programas y proyectos de la agencia. Con este nombramiento, Koch pasará a tener la categoría de astronauta de gestión y ya no podrá optar a futuras misiones espaciales”, señaló el mensaje oficial.

Nuevo rumbo: la primera mujer que orbitó a la Luna dejó de ser astronauta (Fuente: Instagram/@astro_christina)

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman destacó: “Tras pasar casi un año viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional y ayudando a Estados Unidos a orbitar la Luna en la misión Artemis II este año, aporta una extraordinaria combinación de experiencia técnica, operativa y criterio a este puesto. Me entusiasma ver el impacto que tendrá en toda la NASA a medida que volvemos a los estadounidenses a la superficie lunar, construimos la base lunar, impulsamos la energía nuclear en el espacio y desarrollamos las capacidades que, en última instancia, nos llevarán a Marte”.

Christina Koch se volvió un ícono mundial en abril de este año al ser la primera mujer en viajar más allá de la órbita terrestre y dar la vuelta a la Luna con un equipo predominantemente masculino.

Antes de ser seleccionada como astronauta en 2013, su experiencia también incluyó ingeniería de campo científico en la Antártida y el Ártico. Desde entonces, ocupó puestos de liderazgo en la Oficina de Astronautas de la NASA y en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

Dentro de los logros que se le reconocen a la experta, también están los 328 días que pasó en la órbita de la Tierra y en 2019, junto a Jessica Meir, integró un paseo espacial íntegramente femenino.