Christina Koch, astronauta del Artemis, a días de recibir el Premio Princesa de Asturias: “Espero que aprendamos que es importante conservar y amar el planeta en que nos encontramos”

A varios meses de haber regresado a la Tierra, Christina Koch, dejó de ser astronauta activa de la NASA y fue nombrada como la nueva subdirectora de ingeniería, según informaron desde la agencia espacial estadounidense. La tripulante de la misión Artemis II comenzará a ejercer su nuevo cargo a partir del 1° de noviembre, para sustituir a Katherine Van Hooser, quien se jubilará luego de más de 30 años de servicio.

Koch, conocida por sus frases sobre las vivencias que despertó la misión histórica a la Luna, dio una conferencia de prensa en Oviedo, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 este viernes. Al ser consultada acerca de la posibilidad de encontrar otro lugar para que la población humana habite, sostuvo: “Es mucho trabajo terraformar un planeta. Espero que aprendamos que es importante conservar y amar el planeta en que nos encontramos y cohabitarlo con los demás”.

Christina Koch recibirá fue tripulante en la misión Artemis II NASA

La astronauta formó parte de la primera tripulación en décadas en realizar un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, una misión clave dentro del programa Artemis. Durante el trayecto, la nave se internó más allá de la órbita baja terrestre y permitió a sus tripulantes observar el planeta desde una perspectiva inédita para una nueva generación.

“Veíamos destellos azules cuando cerrábamos los ojos”, sostuvo en una entrevista con El País.

En otro tramo de la misma conversación, Koch se autoproclamó como “una defensora de la ciencia”. En ese sentido, señaló, que -gracias a su experiencia en estaciones climáticas- sabe que “para explorar el universo y otros planetas, primero se debe entender cómo cuidar el nuestro”.

Fin de la misión

La vuelta a la Tierra se concretó con éxito, tras completar todos los objetivos previstos. Además del hito técnico, la misión dejó una fuerte carga simbólica: el regreso de la exploración humana al entorno lunar y una serie de testimonios que buscan transmitir la dimensión emocional de viajar más allá de la Tierra.

El piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch tras finalizar la misión Artemis II NASA

Proceso de readaptación

Oportunamente, la astronauta también compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve realizando ejercicios específicos tras su viaje a la luna. “Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”, escribió la ingeniera estadounidense.

Para explicar esta fase, sostuvo: “Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”.

En el video que compartió se la puede ver intentando caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras dos personas la sostienen, una actividad que le resultó difícil tras el viaje.

“¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío! Aprender sobre esto puede ayudarnos a mejorar el tratamiento del vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares en la Tierra”, subrayó la astronauta de la NASA.