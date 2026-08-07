Se viene un eclipse solar total: cuándo será y cómo verlo

Uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026 ya tiene fecha confirmada. El próximo 12 de agosto se producirá un eclipse solar total que recorrerá parte del hemisferio norte y ofrecerá un espectáculo único para millones de personas. Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la sombra de la Luna atravesará varios continentes y océanos, aunque solo algunas regiones podrán disfrutar de la totalidad del fenómeno.

Los eclipses solares totales ocurren cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, lo que bloquea por completo la luz solar durante algunos minutos. En ese breve lapso, el cielo se oscurece como si fuera el atardecer y es posible observar la corona solar, una de las imágenes más impactantes de la astronomía.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

¿Dónde podrá verse el eclipse solar total?

La franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el océano Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y finalizará su recorrido sobre la península ibérica.

Los lugares desde donde podrá observarse el eclipse de forma total serán:

Groenlandia

Islandia

El océano Atlántico Norte

El norte de Rusia

Gran parte de España

Una pequeña región del noroeste de Portugal

En cambio, millones de personas podrán apreciar un eclipse parcial desde otras zonas del hemisferio norte, entre ellas:

Gran parte de Canadá

El norte de Estados Unidos

La mayor parte de Europa

El noroeste de África

Otras regiones cercanas

En tanto, en Argentina y el resto de Sudamérica, el fenómeno no será visible.

La Luna cubrirá por completo el disco del Sol y proyectará su sombra sobre una franja estrecha de la Tierra el 12 de agosto de 2026 (Foto: FreePick)

¿Cuánto durará el eclipse?

Aunque se trata de un eclipse total, la fase de totalidad será relativamente corta. De acuerdo con la NASA, la mayoría de los observadores ubicados dentro de la trayectoria de la sombra lunar disfrutarán de menos de dos minutos de oscuridad total.

Solo quienes se encuentren cerca del centro exacto del recorrido, especialmente en sectores de Groenlandia, el Atlántico Norte y el norte de Rusia, podrán observar una totalidad ligeramente más prolongada, que en ningún caso superará los dos minutos y medio.

¿A qué hora ocurrirá?

El horario dependerá del lugar desde donde se observe el fenómeno.

En Groenlandia e Islandia , la totalidad se registrará durante las últimas horas de la tarde.

, la totalidad se registrará durante las últimas horas de la tarde. En el norte de Rusia , ocurrirá cerca del mediodía.

, ocurrirá cerca del mediodía. En España y el noroeste de Portugal, el punto máximo llegará poco antes del atardecer.

Esta diferencia responde al desplazamiento de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre y a la rotación del planeta.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

Aunque un eclipse solar es uno de los fenómenos astronómicos más impactantes, observarlo sin la protección adecuada puede provocar lesiones permanentes en la retina. Por ese motivo, la NASA y los especialistas recomiendan tomar una serie de precauciones antes de mirar el Sol.

Las principales recomendaciones son:

Utilizar únicamente gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 . Los anteojos de sol comunes, incluso los más oscuros, no ofrecen la protección necesaria.

que cumplan con la norma internacional . Los anteojos de sol comunes, incluso los más oscuros, no ofrecen la protección necesaria. No mirar el Sol directamente durante las fases parciales del eclipse sin protección ocular certificada.

durante las fases parciales del eclipse sin protección ocular certificada. Evitar observar el fenómeno con cámaras, binoculares, telescopios o celulares sin un filtro solar específico colocado delante del lente. La concentración de la luz solar puede causar daños oculares graves en pocos segundos.

sin un filtro solar específico colocado delante del lente. La concentración de la luz solar puede causar daños oculares graves en pocos segundos. Revisar que los filtros no estén rayados, rotos o perforados antes de utilizarlos. Si presentan algún desperfecto, deben descartarse.

antes de utilizarlos. Si presentan algún desperfecto, deben descartarse. Supervisar a los niños durante toda la observación para asegurarse de que utilicen correctamente las gafas de protección.

durante toda la observación para asegurarse de que utilicen correctamente las gafas de protección. Si no se cuenta con el equipamiento adecuado, una alternativa segura es seguir la transmisión en vivo que realizarán observatorios, agencias espaciales y canales especializados.