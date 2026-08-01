Eclipse solar, alineación planetaria y lluvia de meteoros: qué trae el calendario astronómico de agosto 2026 en EE.UU.

El calendario astronómico de agosto de 2026 en Estados Unidos concentrará sus principales fenómenos el miércoles 12. Antes del amanecer, seis planetas aparecerán distribuidos a lo largo de la eclíptica y, durante el día, algunas zonas del país norteamericano podrán observar un eclipse solar parcial.

Calendario astronómico de agosto 2026 en EE.UU.: los primeros fenómenos

Mercurio abrirá la agenda el domingo 2 de agosto, cuando alcance su máxima elongación oeste. Según el calendario de In-The-Sky.org, el planeta llegará a su mayor separación aparente del Sol durante esta aparición matutina, lo que facilitará su localización poco antes del amanecer.

El eclipse solar del 12 de agosto será total en partes de Europa y el Atlántico, pero solo parcial en Estados Unidos NASA

La visibilidad dependerá de las condiciones atmosféricas y de la ubicación del observador. Para encontrarlo, será conveniente buscar un lugar con el horizonte despejado y comenzar la observación antes de que la claridad solar ilumine el cielo.

La Luna y Saturno protagonizarán el siguiente encuentro durante la noche del lunes 3. In-The-Sky.org indica que ambos cuerpos pasarán cerca desde la perspectiva terrestre, aunque la separación angular será demasiado amplia para verlos juntos en el campo de visión de la mayoría de los telescopios.

La cercanía será solo aparente: el satélite natural y el planeta permanecerán separados por una enorme distancia en el espacio. Sin embargo, podrán distinguirse a simple vista dentro de una misma región del cielo.

La primera fase lunar destacada del mes llegará el miércoles 5. De acuerdo con Time and Date, el cuarto menguante se producirá en Nueva York a las 22.21 hs ET y en la costa oeste a las 19.21 hs PT.

Cómo será la alineación de seis planetas del 12 de agosto

Mercurio, Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno y Marte aparecerán sobre un arco amplio del cielo durante las horas previas al amanecer del miércoles 12. El acontecimiento suele recibir el nombre de alineación o desfile planetario.

Sin embargo, los seis cuerpos no formarán una línea recta ni estarán agrupados físicamente en el espacio. Desde la perspectiva terrestre, se observarán distribuidos cerca de la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en el firmamento.

Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte podrán observarse a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán equipos ópticos NASA

De acuerdo con Star Walk, Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte podrán verse sin equipos bajo condiciones favorables. Urano y Neptuno, en cambio, requerirán binoculares potentes o un telescopio.

La posibilidad de encontrar los seis dependerá de la ubicación, la contaminación lumínica, la nubosidad y la presencia de obstáculos. Mercurio y Júpiter estarán cerca del horizonte, por lo que podrían quedar ocultos por edificios, árboles, montañas o por la claridad del amanecer.

Para mejorar las condiciones de observación, se recomienda:

Buscar un sitio oscuro y alejado de las luces urbanas.

Elegir un punto con una vista despejada hacia el este.

Comenzar la observación entre 30 y 60 minutos antes de la salida del Sol.

Utilizar una aplicación astronómica para localizar Urano y Neptuno.

Los planetas mantendrán una disposición similar durante varias mañanas alrededor del 12 de agosto. Por ese motivo, no será necesario intentar identificarlos únicamente durante esa jornada.

Dónde se verá el eclipse solar del 12 de agosto en EE.UU.

Horas después de la alineación planetaria ocurrirá un eclipse solar total, aunque la totalidad no será visible desde EE.UU.

El video de la NASA sobre el eclipse solar del 12 de agosto

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informa que la franja donde la Luna cubrirá completamente el disco solar atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. En otras regiones de Europa, África y América del Norte solo se verá una fase parcial.

En EE.UU., el eclipse parcial será visible principalmente desde sectores del norte del país. La cobertura también alcanzará Alaska y algunas regiones del territorio continental, aunque el porcentaje del Sol oculto cambiará considerablemente según la ciudad.

La hora de inicio, el momento de máxima cobertura y la altura del Sol serán diferentes en cada lugar. Por ese motivo, será necesario consultar el mapa interactivo del organismo para la localidad desde donde se realizará la observación.

Cómo observar el eclipse solar sin dañar la vista

En EE.UU., el eclipse deberá contemplarse con protección ocular durante todo su desarrollo, ya que ninguna región del país norteamericano ingresará en la franja de totalidad.

La NASA advierte que no es seguro mirar directamente el Sol durante una fase parcial. Los observadores deberán utilizar anteojos para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Los anteojos de sol comunes no brindan una protección adecuada, sin importar cuán oscuros sean. Tampoco se debe mirar el astro mediante cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares diseñados especialmente para esos equipos.

Otra alternativa segura será utilizar métodos de proyección indirecta, como una cámara estenopeica, que permitan seguir el avance del eclipse sin mirar directamente el disco solar.

Las Perseidas alcanzarán su máximo bajo la Luna nueva

La lluvia de meteoros Perseidas llegará a su período de mayor actividad durante la noche del miércoles 12 de agosto. La International Meteor Organization ubica el máximo el 13 de agosto y señala que la luna nueva del día anterior dejará el cielo libre de iluminación lunar.

Esa coincidencia favorecerá la identificación de los meteoros más débiles. La tasa horaria cenital podría acercarse a 100 meteoros por hora en condiciones ideales

Esta cifra representa una estimación teórica para un cielo completamente oscuro, con el radiante elevado y sin obstáculos en el campo de visión. La cantidad que cada persona podrá ver será menor en ciudades con contaminación lumínica, zonas con nubosidad o sitios donde edificios y árboles limiten la observación.

Según Time and Date, la luna nueva se producirá el miércoles 12 a las 13.36 hs ET y a las 10.36 hs PT. El satélite no iluminará el cielo durante la madrugada siguiente, por lo que no interferirá con la lluvia de meteoros.

Para aumentar las posibilidades de observar las Perseidas, se recomienda:

Alejarse de las luces urbanas y buscar el cielo más oscuro posible.

y buscar el cielo más oscuro posible. Elegir un lugar con una vista amplia y sin obstáculos.

Evitar las pantallas durante al menos 20 minutos para adaptar la vista a la oscuridad.

para adaptar la vista a la oscuridad. Comenzar la observación después de la medianoche y continuar hasta antes del amanecer.

y continuar hasta antes del amanecer. Mirar una zona amplia del firmamento y no concentrarse únicamente en la constelación de Perseo.

y no concentrarse únicamente en la constelación de Perseo. Evitar telescopios y binoculares porque reducen el campo de visión.

Qué eclipse cerrará agosto de 2026

El último eclipse del año se desarrollará entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Será un eclipse lunar parcial profundo, visible desde EE.UU. y otras regiones de América.

Durante la fase máxima, una gran parte de la Luna ingresará en la umbra, la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra. Aunque no será un eclipse total, la porción cubierta podría adquirir tonalidades rojizas o anaranjadas.

Este cambio se produce porque la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia la superficie lunar.