Luego del intenso temporal que azotó y dejó destrozos en Corrientes durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias, tormentas y vientos intensos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis y Santa Fe. Ante este escenario, el organismo nacional dio una serie de recomendaciones para mantener segura a la población.

La alerta nivel amarillo -que implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”- afectará en Buenos Aires a las regiones de Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquis, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales y Monte Hermoso.

Los equipos de emergencia porteños mantenían esta tarde desplegado un protocolo de alerta amarilla ante el fuerte temporal de lluvia que afecta a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) OBREGON ELIANA - Télam

También se suman Avellaneda y Pichi Mahuida, en Río Negro; Gobernador Dupuy, en San Luis; Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, San Rafael y Malargüe, en Mendoza; y 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera, en Santa Fe.

Además, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, en Chaco; y Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel, en Corrientes.

El resto de las provincias afectadas se verán comprometidas en su totalidad.

Se espera que estas regiones presenten tormentas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 07 de marzo de 2024 a las 06:03 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/rfpRU7oR34 — SMN Alertas (@SMN_Alertas) March 7, 2024

Por otra parte, en Chubut rige otra alerta amarilla, en este caso por lluvias fuertes.

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Viento Zonda

Finalmente, la provincia de Mendoza se verá comprometida también por una alerta por viento Zonda, que podrá alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Según informó el organismo nacional, este tipo de fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja, por lo que se recomienda mantener los cuidados. Además, piden:

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

No estacionar los vehículos bajo los árboles

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible

Lluvias y tormentas. Rawpixel en Freepik

El clima en Buenos Aires

Mientras tanto, el SMN informó las condiciones climáticas para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante este jueves. La jornada se presentará parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C de mínima y los 30° de máxima.

En el pronóstico extendido, se espera un viernes con temperaturas similares, pero con posibles chaparrones durante las horas de la tarde. Este clima tormentoso continuará durante el primer día del fin de semana, con un sábado con lluvias durante la mañana y tarde, y temperaturas que irán de los 22°C a los 30°C, aproximadamente.

