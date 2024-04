Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el clima el fin de semana del viernes 26 de abril?

Escuchar

Jueves: probabilidad de tormentas aisladas

Para hoy se espera una jornada con permanente descenso de aire caliente, húmedo e inestable. Ya el amanecer acusará la rotación del viento con una importante apreciación de la mínima dejando muy atrás la mañana invernal del miércoles; se esperan 15ºC con cielo mayormente nublado y viento leve del norte. Los nubarrones nos acompañarán durante toda la mañana y amenazarán con algún chaparrón aislado o alguna llovizna intermitente. La tarde será la franja más inestable donde estaremos a merced de ser impactados por núcleos de tormenta que nos puedan dejar algo más activo. Si los núcleos de mal tiempo eluden la ciudad, lo que podría precipitar es muy poco, aunque se espera un permanente sobrevuelo de tormentas sobre el estuario del Río de la Plata donde es probable que se den situaciones muy localizadas con algún barrio recibiendo una precipitación intensa, mientras otros no muestren ni una gota. De todas formas no se espera tiempo severo, y cualquier evento de lluvia no sería extenso. Como la precipitación no estará relacionada con ingreso de aire frío, el termómetro no cederá y entregará una tarde de calor suave otoñal con una máxima de 22ºC. La noche se mostrará menos inestable, aunque conservará la probabilidad de una nueva tanda de chaparrones aislados en un cierre con 18ºC.

Viernes: lluvia hasta el atardecer

El viernes ofrecerá una probabilidad más alta de precipitaciones, que podrían ya darse de manera sostenida durante la madrugada y el amanecer, por lo que no es completamente seguro que lleguen secos al trabajo o a las aulas. Aunque se esperan 17ºC de piso térmico, lleve abrigo al salir de casa en una mañana inestable, con cielo nublado y viento leve del norte. Esta vez estaremos mucho más expuestos a tormentas de la mano de un frente frío que barrerá la ciudad hacia el mediodía, por lo que podría esperarse lo más intenso en la primera mitad del día. Recién el final de la tarde marcaría el cese de las precipitaciones activas relegando algunas lloviznas aisladas para las primeras horas de la noche, por lo que no sean pesimistas aquellos que tengan algo en la agenda nocturna, hay sustento como para esperanzarse en que todo termine temprano. Se espera una máxima de 21ºC con un marcado descenso de temperatura nocturno. Los que vuelvan tarde no salgan desabrigados, ya que podríamos tener algunos pasajes de intensificación del viento, incluso llegando a débiles ráfagas frías.

A partir de hoy se abre una nueva ventana de inestabilidad hasta el sábado por la mañana

Sábado: se corren los nubarrones

El sábado podría empezar ventoso e inestable para rápidamente evolucionar hacia un mediodía que ofrezca algunas cuotas de sol, por lo que no sea pesimista si se levanta temprano y se encuentra con el cielo encapotado. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado con baja probabilidad de precipitaciones, viento moderado a regular desde el sur y mínima algo fresca de 14ºC. Con el correr de las horas irán disminuyendo la nubosidad y el viento hasta ofrecer una tarde con cielo parcialmente nublado y máxima de 20ºC, lo que moldeará un ambiente agradable para los que quieran salir un rato. La noche no correrá peligro en un cierre estable, con poco viento y 15ºC. Aquellos que salgan deberán llevar abrigo, ya que se espera un importante descenso de la temperatura durante la madrugada.

Domingo: mañana de invierno, tarde de otoño

La jornada dominical promete ser la mejor del fin de semana al ofrecer mucho sol y viento leve o calmo. Llamará la atención el frío matinal con 8ºC de mínima, dos menos en la zona suburbana. El termómetro rebotará rápidamente para dar forma a un día de marcada amplitud térmica, donde la buena insolación llevará la máxima hasta 22ºC, ideal para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

Los primeros días de la semana se mostrarán inestables con probabilidad de lluvia para el martes y el feriado del miércoles. Se espera una importante irrupción de aire frío que podría dejarnos varios días invernales a partir del jueves.

Eso es todo, amigos. Esperemos que los núcleos de tormenta hoy esquiven la ciudad y solo tengamos algún pasaje de lluvia débil y aislada, caso contrario podríamos ligar alguna precipitación más activa. Aunque las posibilidades no sean tan altas, existe la probabilidad que se ligue algún duchazo si anda por la calle. Se espera un fin de semana sin precipitaciones, con una mañana de domingo invernal, ideal para inhibir biológicamente al mosquito y que mejore la situación sanitaria.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

