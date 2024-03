Alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires y otras nueve provincias

Escuchar

Luego del fuerte temporal que azotó durante dos semanas seguidas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del país -y que dejó serias inundaciones y muertos-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por posibles tormentas fuertes en 10 provincias.

De esta forma, en Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán rige una alerta por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

El temporal de la semana pasada dejó muchas personas afectadas. Fabián Marelli

Las regiones afectadas en la provincia de Buenos Aires son Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Coronel Pringles, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puán y Coronel Suárez. A su vez se verán complicados por el fenómeno Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, en La Pampa; y General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, en Córdoba.

A estas localidades se suman 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, en San Juan; Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y San Rafael, en Mendoza; Andalgalá, Santa María, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle, en Tucumán; y Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Rosario de Lerma y San Carlos, en Salta.

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En el último día laborable antes del fin de semana XXL, la Ciudad y el conurbano bonaerense tendrán un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, con temperaturas máximas que estarán ubicadas entre los 25° y 28°.

Según el organismo nacional, no se presentarán lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que dejará una humedad del 78%.

Por otra parte, durante el fin de semana largo de seis días el clima estará ideal para hacer actividades al aire libre: la mayor parte de los días tendrán un clima cálido y con pocas probabilidades de lluvias. El mejor día del fin de semana será el Viernes Santo, con un cielo totalmente despejado durante toda la jornada, y temperaturas elevadas con máximas de 29°C.

