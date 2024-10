Clima en el AMBA: cómo estará el fin de semana del Día de la Madre

Escuchar

Clima del jueves: probabilidad de precipitaciones por la mañana

Vuelven los nubarrones al firmamento porteño para dejarnos varias horas de incertidumbre atmosférica. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento leve y mínima de 16ºC. Desde temprano estaremos expuestos a lloviznas y lluvias intermitentes tras el descenso de aire templado, húmedo e inestable por lo que algún chaparrón matinal no estaría fuera de libreto, aunque todos los modelos de simulación coinciden en que lo que puede llover no sería mucho. No se deje amedrentar por los cúmulos bajos y cargados, después del mediodía se retirará parte de la nubosidad para ofrecer sol intermitente, ya sin estimación de precipitaciones y entregar una tarde con cielo parcialmente nublado, viento leve y el termómetro muy tranquilo que marcará 28ºC por lo que es probable que se olvide el paraguas en la oficina. La noche conservará la nubosidad en un cierre templado con 22ºC.

Clima del viernes: ascenso de temperatura

El viernes continuará con la circulación de aire templado, lo que sostendrá el termómetro en valores pre estivales. Se prevé un amanecer con viento suave desde el sur, cielo parcialmente nublado y mínima de 16ºC. Tendremos algunas horas de aire frío y seco que limpiarán nuestro cielo para dejarnos la bóveda celeste mayormente despejada antes del mediodía, la veleta volverá a girar rápidamente para anunciar viento desde el este y llevarnos a una tarde que mostrará un importante repunte de la temperatura con el mercurio en los 27ºC en una jornada de mucha amplitud térmica. La noche se encontrará a salvo en un cierre con cielo ligeramente nublado y viento fresco desde el río que ayudará a un descenso de temperatura nocturno con el termómetro que cerrará en 20ºC.

Clima del sábado: tarde de sol y calor

El sábado continuará la senda de tardes preveraniegas en una jornada a pleno sol. El amanecer promete cielo despejado, viento leve del noreste y 18ºC con el mercurio en alza rápidamente, lo que moldeará otro día de marcada amplitud térmica. Se espera una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas que invitará a muchos a planificar actividad al aire libre. La tarde conservará el firmamento limpio con el sol y el viento templado, que respaldará al termómetro para que se anime a una máxima de 30ºC, como para volver a prender el ventilador después de mucho tiempo. La noche conservará la estabilidad en un cierre con viento moderado desde el noreste, muy poca nubosidad y 21ºC.

Clima del domingo: un día de verano

La jornada dominical copiará el patrón sinóptico del día anterior, por lo que estaremos ante un nuevo día con matices estivales. Para este Día de la Madre se espera una mañana con viento moderado desde el noreste, cielo algo nublado y un piso térmico de 17ºC. Se prevé otra jornada con mucho sol, algo más de nubosidad que el día anterior, con la temperatura que aumentará rápidamente para ofrecer un ambiente veraniego a partir del mediodía, y llegará a una tarde de 30ºC, con sensación térmica algo más alta como para que algunos miren de reojo la pileta y hasta se animen a un chapuzón. La noche entregaría valores térmicamente algo incómodos por ser octubre, con un cierre con 24ºC.

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo de la semana que viene

El lunes será el último día de esta saga de tardes preestivales con una máxima de 30ºC, luego bajaría de manera importante la temperatura. Se esperan varios días inestables con probabilidad de lluvias débiles desde comienzos de semana hasta el miércoles inclusive.

Eso es todo, amigos. Se vienen varias tardes cálidas, especialmente las del fin de semana, aunque lejos de registros molestos. La máxima promedio para esta época del año es de casi 23ºC, por lo que tendremos un sábado y domingo que tranquilamente podrían pedirle trabajo al mes de diciembre que suele ofrecer una máxima media de 29ºC. De todas formas no significará un nuevo escenario de temperaturas estivales, por suerte en pocos días se vuelven a sincronizar el calendario y el termómetro con un importante descenso de temperatura.

¡Hasta la semana que viene!

