Alerta naranja: el pronóstico del tiempo de esta semana en Buenos Aires y alrededores

Pronóstico del tiempo para el lunes: el expreso polar llega a Buenos Aires

Comienza una semana polar con un lunes que ofrecerá un piso térmico de 1ºC, con registros bajo cero en el conurbano, por suerte con viento muy leve o calmo para no llevar la sensación térmica aún más abajo. La poca nubosidad promoverá el frío al amanecer, pero será clave a media mañana para poder caminar bajo el abrazo solar y sobrellevar las bajas temperaturas. De todas formas, el mercurio saldrá desde muy atrás, por lo que lograría solo 8ºC como máximo esfuerzo en una tarde soleada, pero fría, que conservará el viento leve desde el sur para desalentar la recuperación térmica vespertina. La noche cerraría con 5ºC, cielo limpio, con el viento frío que soplará durante toda la madrugada para volver a tumbar al termómetro y no dejarlo escapar de la zona de temperaturas extremas.

Pronóstico del tiempo para el martes: feriado polar

Para el martes el mercurio volverá a no tener clemencia con los laburantes en otro amanecer polar con mínima de 0ºC y -1ºC en el área suburbana con la atenuante de conservar nuestra masa de aire quieta. Por suerte será feriado y muchos no tendrán que ponerle el cuerpo a otro comienzo polar. El martes repetirá los parámetros del día anterior, con viento leve del sudeste y cielo despejado, que convivirá durante toda la jornada para que el sol y el frío vuelvan a coexistir en una tarde de 8ºC. por lo que la campera queda puesta todo el día. Los que tengan el día libre podrán salir un rato, solo será cuestión de abrigarse mucho. La noche cerrará con 5ºC para que la estufa tenga que dejarlo todo en otra noche donde las mantas no alcanzarán.

Pronóstico del tiempo para el miércoles: leve ascenso de la máxima

Si bien no habrá descensos de viento templado, tampoco habrá reingresos de aire frío, por lo que lentamente nuestra masa de aire se irá calentando y mostrará una tímida pero progresiva recuperación de la temperatura. El cielo despejado propondrá una marcada amplitud térmica, lo que favorecerá el frío matinal y promoverá el repunte vespertino con el mercurio que iniciará la cuenta en 0ºC para el sector metropolitano y -2ºC y llegará hasta los 11°C. Se espera el ingreso de algo de nubosidad media y alta al promediar el día para dejarnos una tarde con cielo algo nublado, viento leve o calmo y una máxima menos fría que las anteriores. La noche ofrecerá viento calmo en un cierre con 6ºC.

Pronóstico del tiempo para el jueves: el frío no se va, el frío no se va

Seguirá la lenta recuperación térmica con un amanecer con 2ºC en la ciudad y 0ºC en los últimos cordones del conurbano, repitiendo el cielo mayormente despejado y el viento calmo de los últimos días. Se prevé un poco más de nubosidad hacia el mediodía en una jornada que ofrecerá buenas cuotas de sol para aquellos que tengan que moverse por la vía pública, apuntalando al termómetro que lograría 12ºC vespertinos sacándonos por un rato de la ventana polar. Será otra jornada con mucha amplitud térmica, que mostrará una noche que también subirá un escalón más, esta vez un cierre con 7ºC.

Pronóstico del tiempo para el viernes: rota la veleta

El viernes mostrará las últimas horas con la veleta marcando sur en un amanecer con viento leve, cielo despejado y mínima de 2ºC. Se espera otro día de frío y sol, por suerte sin chiflete, como para que las bajas temperaturas no se sientan aún más frías. La jornada conservará el mismo patrón sinóptico de los últimos días y ofrecerá 12ºC de máxima y una noche fresca con 8ºC, aunque sin viento ni estimación de lluvias para los que quieran salir.

Pronóstico del tiempo: borrador del fin de semana

El sábado será el primer día con viento norte sostenido del mes; la diferencia no se notará inmediatamente, aunque la falta de circulación de aire frío ayudará a la lenta recuperación térmica con mínima de 3ºC y máxima de 13ºC en otra jornada con cielo despejado. El domingo sería el primer día donde saldremos por completo del escenario de frío intenso con mínima de 6ºC y máxima de 15ºC con el termómetro subiendo por varios días más.

Eso es todo, amigos. Se viene la semana más fría del año en el centro y norte del país. Por suerte tendremos viento suave como para no empeorar más las cosas. A pesar del cielo despejado, vuelve la paradoja de si corresponde la etiqueta de “buen tiempo” a una jornada de sol que presenta temperaturas extremas. Se vienen varios días que presentarán todo un desafío para aquellos a los que les toque trabajar a la intemperie, no subestimen el escenario de frío intenso. Habrá premio para los friolentos que sufran estos días, la semana que viene se perfila con el invierno más moderado marcando siete grados más en cada amanecer y con tardes en las que se podría apagar un rato la estufa.

¡Tengan todos una gran semana!

