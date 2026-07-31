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Alerta por temporal en Buenos Aires: dónde puede caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para este viernes 31 de julio en distintos sectores de Buenos Aires

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Un meteorólogo explicó por qué serán tan intensas las tormentas de la madrugada del 1° de agosto
Un meteorólogo explicó por qué serán tan intensas las tormentas de la madrugada del 1° de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas que afectará durante la noche de este viernes 31 de julio a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. El organismo advirtió que los fenómenos podrán ser localmente fuertes o severos y estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados.

¿Cuáles serían las localidades más afectadas?

Según la alerta del SMN, las tormentas más intensas afectarán principalmente el centro, norte y sudeste bonaerense.

Gran parte de la provincia de Buenos Aires se verá afectada por el temporal
Gran parte de la provincia de Buenos Aires se verá afectada por el temporal(Foto: X)

Las localidades bajo alerta naranja son:

  • Castelli
  • Chascomús
  • Dolores
  • Gral. Belgrano
  • Gral. Guido
  • Gral. Lavalle
  • Gral. Paz
  • Lezama
  • Lobos
  • Maipú
  • Navarro
  • Pila
  • Roque Pérez
  • S. M. del Monte
  • Tordillo.
  • Carmen de Areco
  • Chacabuco
  • Pergamino
  • Rojas
  • Salto
  • Arrecifes
  • Baradero
  • Cap. Sarmiento
  • Carmen de Areco
  • Pergamino
  • Ramallo
  • San A. Areco
  • San Nicolás
  • San Pedro
  • Zárate

En estas zonas existe probabilidad de que las tormentas estén acompañadas por granizo de distintos tamaños, además de ráfagas de viento y lluvias de fuerte intensidad.

Gráfico del avance de las tormentas
Gráfico del avance de las tormentas(Foto: Servicio Meteorológico Nacional)

Otras provincias alcanzadas por el temporal

La advertencia meteorológica no se limita a la provincia de Buenos Aires. El SMN también emitió alertas para sectores de:

  • Santa Fe: Departamento de Constitución.
  • Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria.

En estas regiones también podrían registrarse tormentas fuertes con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional?

Ante este tipo de fenómenos, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos:

  • Permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas o edificios públicos.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.
  • Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable durante la tormenta.
  • Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio o vehículo cerrado.
  • No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para disminuir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los fenómenos incluidos en la alerta fueron detectados mediante radares meteorológicos y recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse con el avance del sistema de tormentas.

Las actualizaciones cada dos horas pueden encontrarse en el portal www.smn.gob.ar.

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