Alerta por temporal en Buenos Aires: dónde puede caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas que afectará durante la noche de este viernes 31 de julio a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. El organismo advirtió que los fenómenos podrán ser localmente fuertes o severos y estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados.

¿Cuáles serían las localidades más afectadas?

Según la alerta del SMN, las tormentas más intensas afectarán principalmente el centro, norte y sudeste bonaerense.

Gran parte de la provincia de Buenos Aires se verá afectada por el temporal (Foto: X)

Las localidades bajo alerta naranja son:

Castelli

Chascomús

Dolores

Gral. Belgrano

Gral. Guido

Gral. Lavalle

Gral. Paz

Lezama

Lobos

Maipú

Navarro

Pila

Roque Pérez

S. M. del Monte

Tordillo.

Carmen de Areco

Chacabuco

Pergamino

Rojas

Salto

Arrecifes

Baradero

Cap. Sarmiento

Carmen de Areco

Pergamino

Ramallo

San A. Areco

San Nicolás

San Pedro

Zárate

En estas zonas existe probabilidad de que las tormentas estén acompañadas por granizo de distintos tamaños, además de ráfagas de viento y lluvias de fuerte intensidad.

Gráfico del avance de las tormentas (Foto: Servicio Meteorológico Nacional)

Otras provincias alcanzadas por el temporal

La advertencia meteorológica no se limita a la provincia de Buenos Aires. El SMN también emitió alertas para sectores de:

Santa Fe: Departamento de Constitución.

Departamento de Constitución. Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria.

En estas regiones también podrían registrarse tormentas fuertes con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional?

Ante este tipo de fenómenos, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos:

Permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas o edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable durante la tormenta.

Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio o vehículo cerrado.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para disminuir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los fenómenos incluidos en la alerta fueron detectados mediante radares meteorológicos y recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse con el avance del sistema de tormentas.

Las actualizaciones cada dos horas pueden encontrarse en el portal www.smn.gob.ar.