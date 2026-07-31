Alerta por temporal en Buenos Aires: dónde puede caer granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para este viernes 31 de julio en distintos sectores de Buenos Aires
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas que afectará durante la noche de este viernes 31 de julio a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. El organismo advirtió que los fenómenos podrán ser localmente fuertes o severos y estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados.
¿Cuáles serían las localidades más afectadas?
Según la alerta del SMN, las tormentas más intensas afectarán principalmente el centro, norte y sudeste bonaerense.
Las localidades bajo alerta naranja son:
- Castelli
- Chascomús
- Dolores
- Gral. Belgrano
- Gral. Guido
- Gral. Lavalle
- Gral. Paz
- Lezama
- Lobos
- Maipú
- Navarro
- Pila
- Roque Pérez
- S. M. del Monte
- Tordillo.
- Carmen de Areco
- Chacabuco
- Pergamino
- Rojas
- Salto
- Arrecifes
- Baradero
- Cap. Sarmiento
- Carmen de Areco
- Pergamino
- Ramallo
- San A. Areco
- San Nicolás
- San Pedro
- Zárate
En estas zonas existe probabilidad de que las tormentas estén acompañadas por granizo de distintos tamaños, además de ráfagas de viento y lluvias de fuerte intensidad.
Otras provincias alcanzadas por el temporal
La advertencia meteorológica no se limita a la provincia de Buenos Aires. El SMN también emitió alertas para sectores de:
- Santa Fe: Departamento de Constitución.
- Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria.
En estas regiones también podrían registrarse tormentas fuertes con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo.
¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional?
Ante este tipo de fenómenos, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos:
- Permanecer dentro de construcciones cerradas, como viviendas o edificios públicos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.
- Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable durante la tormenta.
- Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio o vehículo cerrado.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para disminuir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los fenómenos incluidos en la alerta fueron detectados mediante radares meteorológicos y recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse con el avance del sistema de tormentas.
Las actualizaciones cada dos horas pueden encontrarse en el portal www.smn.gob.ar.