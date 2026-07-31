Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry

El 31 de julio de 1944 falleció Antoine de Saint-Exupéry, uno de los escritores franceses más influyentes del siglo XX. Novelista, aviador y periodista, es recordado por explorar el género literario infantil y combinar su experiencia como piloto en sus narraciones. Sus escritos reflexionan acerca del humanismo y la condición humana. A 82 años de su fallecimiento, El Principito continúa siendo uno de los libros más leídos y traducidos de la historia.

El Principito es uno de los libros más leídos y traducidos de la historia Shutterstock

¿Quién fue Antoine de Saint-Exupéry?

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry, nació el 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia. Pertenecía a una familia aristocrática, pero debió pasar gran parte de su infancia en residencias familiares junto a su madre y sus hermanos, debido a la muerte de su padre. Desde pequeño sintió interés por la lectura, el dibujo y los aviones.

Luego de una experiencia fallida en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, decidió la aviación como profesión. Realizó el servicio militar, en el cual obtuvo el brevet de aviador que le sirvió para comenzar a trabajar en compañías dedicadas al transporte de correo aéreo. Sus recorridos unían Francia, España, África y América del Sur, lo que le ayudó a expandir su visión acerca del mundo.

Estas experiencias sirvieron como fuente de inspiración, que lo llevó a publicar relatos y novelas como Correo del Sur, Vuelo nocturno, Tierra de hombres, Piloto de guerra, Carta a un rehén y El Principito. Su estilo literario se caracterizó por una prosa sencilla, poética y simbólica. Sus personajes vivían situaciones desafiantes que los enfrentaban a los valores como la solidaridad, el compromiso y la capacidad de encontrar sentido incluso en la adversidad.

El Principito es sin dudas su obra más célebre. Se trata de una novela breve protagonizada por un pequeño príncipe, que viaja por distintos planetas antes de llegar a la Tierra. En su travesía conocerá a diversos personajes que le ayudarán a reflexionar y obtener otra mirada acerca de la vida, la amistad y la infancia. Publicada en 1943, se convirtió en una de las obras más importantes de la literatura universal y en uno de los libros más traducidos del mundo.

El 31 de julio de 1944 despegó desde Córcega para cumplir una misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial en el sur de Francia. Sin embargo, el avión nunca regresó y su desaparición se mantuvo en misterio por años, hasta que los restos de la nave fueron hallados en el mar Mediterráneo.

El Principito es sin dudas su obra más célebre de su autor Rodrigo Néspolo - LA NACION

Las frases más reconocidas de El Principito