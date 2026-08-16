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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 17 de agosto
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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