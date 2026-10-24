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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 25 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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