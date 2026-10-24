Un incendio destruyó el Nido del Águila, la “casa de té de Hitler” en los Alpes bávaros

BERLÍN.– Un incendio arrasó el refugio construido para Adolf Hitler en los Alpes bávaros, conocido como el “Nido del Águila”, y los bomberos lucharon durante horas para controlar el incendio en medio de nieve y viento. La policía investigaba la causa tras detener a ​un hombre cerca del lugar de los ‌hechos, informaron las autoridades el ​sábado.

Los servicios de emergencia en el distrito de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, en el extremo sureste de Alemania, fueron alertados del incendio por una alarma alrededor de las 21.15 del viernes (hora local). Los bomberos y la policía acudieron al lugar —ubicado al final de una estrecha ruta que serpentea montaña arriba, en parte a través de una serie de túneles— y podían ver las llamas cuando se acercaban al sitio.

Un incendio arrasa el refugio Nido del Águila construido para Hitler en Alemania

Las autoridades detuvieron y arrestaron a un hombre en una moto que conducía en sentido contrario, bajando por la ruta.

Los fiscales detallaron que el sospechoso, de 33 años, ciudadano alemán que tiene vínculos con la zona de Berchtesgaden pero que actualmente no vive allí, fue interrogado. Indicaron que mostraba signos de enfermedad mental y que será trasladado a un centro psiquiátrico, pero que también investigarán la posibilidad de un motivo político en vista de la historia del edificio. La policía agregó que no había indicios actuales de que alguien más estuviera involucrado.

El Nido de Águila era visitado por miles de turistas al año por su panorámica y su interés histórico Archivo

La lluvia que se convirtió en la primera nieve del año, acompañada de fuertes vientos, complicó la ya difícil tarea de combatir el incendio y los bomberos tuvieron que retirarse durante la noche luego de varias horas, afirmaron las autoridades. Nadie resultó herido en el incendio, y los bomberos esperaban terminar su trabajo el sábado, aunque no pudieron entrar al edificio debido al peligro de caída de material.

El nido del águila

Construido en 1938 como casa de huéspedes para los funcionarios ⁠nazis y sus invitados, el edificio se encuentra en un ‌espectacular entorno alpino sobre Berchtesgaden.

Adolf Hitler lo utilizaba ocasionalmente, lo que le valió el apodo de “la casa de té de Hitler”.

El edificio, denominado Kehlsteinhaus, está ubicado en un acantilado a 1834 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar a él mediante un ascensor dentro de la roca desde el final de la ruta de montaña, que está cerrada al tránsito público, pero es utilizada durante el día por colectivos para visitantes.

Así quedó el Nido del Águila tras su detrucción - - BAVARIAN POLICE

Funciona como cafetería y restaurante desde 1952 y alberga una exposición sobre su historia. El dictador nazi rara vez utilizó el Kehlsteinhaus —a diferencia de la residencia Berghof, también en la zona de Berchtesgaden, cuyas ruinas fueron voladas en 1952.

El Centro de Documentación de Obersalzberg, más abajo en la montaña, alberga la principal exposición histórica de la zona y no se vio afectado por el incendio.

Las autoridades indicaron que el Nido del Águila será restaurado, aunque fueron imprecisas tan pronto después del incendio sobre cómo exactamente se hará.

“No vamos a dejar una ruina allí”, dijo a los periodistas en Berchtesgaden el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann. Pero cómo se verá el sitio en el futuro será asunto de discusiones con funcionarios locales, historiadores, conservacionistas y otros.

“Creo que podremos encontrar una solución sensata”, añadió Herrmann. El gobierno estatal de Baviera es propietario del edificio.

El ministro subrayó que “es importante que continuemos con el trabajo de memoria”.

Agencias AP y Reuters