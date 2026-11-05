Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 18; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 05:56 y se pone a las 19:49.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes
La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
- También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
- No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
- Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
- Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
- Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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