Pedro Sánchez le respondió a Milei: “El insulto no forma parte de mi forma de entender la política. Ahí lo dejo”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó un sorpresivo agradecimiento a Javier Milei por su presencia en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. Pero marcó su distancia ante el discurso del líder libertario, que comparó al socialismo con el fascismo.

“El insulto no forma parte de mi forma de hacer y entender la política. Ahí lo dejo”, respondió Sánchez, jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ante una pregunta específica del periodismo sobre los planteos de Milei contra su persona y su partido.

La respuesta de Sánchez a Milei

Sánchez intentó mostrar un costado institucional y alejado del tono de campaña que tiñó sus últimos cruces públicos con Milei. Le agradeció al presidente argentino su presencia en la cumbre organizada por su país “porque también es un esfuerzo venir a España y participar en la cumbre”.

Milei, en su discurso ante los demás jefes de gobierno y de Estado, había dicho: “El socialismo es fascista en política. El fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política. La máxima fascista: ‘Todo en el Estado, nada fuera del Estado’, describe a los estados socialistas”.

En la conferencia de prensa de cierre, Sánchez abordó la cuestión: “Es una declaración que refleja la diversidad de opiniones y de posicionamientos que tiene hoy el sistema iberoamericano. Respecto a los posicionamientos que en este caso pueda tener el presidente de la República Argentina, simplemente decir que yo entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este”.

Javier Milei saluda a Pedro Sánchez y al rey de España Francisco Seco - AP

Sánchez y Milei se vieron este jueves por primera vez, después de sostener un filoso duelo político desde hace casi tres años. El argentino se dedicó en sucesivos viajes a Madrid a acusar de “corrupto” e insultar al líder socialista español, que a su vez no tuvo reparo en usar ese enfrentamiento como insumo para su campaña contra la derecha local.

El mes pasado, en su anterior visita a España, Milei lo llamó “dictador”.

Saludo frío

Al verse en la galería de Colecciones Reales, frente al Palacio Real de Madrid, Milei y Sánchez se dieron fríamente la mano. Sánchez lo miró a los ojos y Milei pasó rápidamente sin siquiera mirarlo.

Ya en la mesa de trabajo, el Presidente desoyó el llamado previo del rey Felipe VI de centrar los discursos en el ámbito de la cooperación internacional y aprovechó para comparar al socialismo con el fascismo porque “comparten el odio por el libre mercado”. Fue uno de los pocos que resaltó su política económica interna.

El presidente Javier Milei participó de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid Presidencia

Milei apenas se salió del texto que tenía preparado para su intervención. “Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual. Comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento. Es más: que los fascistas estén a la derecha de la extrema izquierda no hace que dejen de ser socialistas y que alguien que está en la derecha no es extrema derecha, sino que está mostrando la posición de la extrema izquierda”, aseguró.

Para cerrar el tramo más tenso de su discurso, el libertario levantó la vista y remató: “Como dije días atrás aquí acá en Madrid: esta es la pretensión que sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa. Por eso quiero señalar ante los jefes de Estado la responsabilidad que nos corresponde. La libertad se defiende, sobre todo con los límites que cada uno acepta para su propio poder”.