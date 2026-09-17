Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 22; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:50 y se pone a las 18:46.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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