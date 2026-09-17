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Habrá dos juicios sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo por las causas Hotesur y Los Sauces: comenzarán en octubre y en marzo

La expresidenta y su hijo Máximo están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita; un proceso comenzará el 23 de octubre y el otro el 19 de marzo próximo; también están acusados Lázaro Báez y Cristóbal López

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Cristina Kirchner afrontará otro juicio oral
Cristina Kirchner afrontará otro juicio oralHernan Zenteno - La Nacion

El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, que tiene como principales acusados a Cristina, su hijo Máximo Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Además, la causa paralela, denominada Hotesur, con la expresidenta como principal imputada junto a Báez, se iniciará el 19 de marzo de 2027.

Serán dos juicios sucesivos. El primero tendrá veredicto antes del 19 de marzo y luego comenzará Hotesur.

Con lo cual, en pleno año electoral, se conocerán dos sentencias sucesivas que involucrarán a Cristina Kirhcner y a su hijo Máximo.

La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían a las empresas de los Kirchner los empresarios beneficiados con fondos públicos durante los gobiernos de la expresidenta, como Báez y López.

El diputado Máximo Kirchner está procesado en esta causa porque integraba el directorio de las empresas de los Kirchner.

La decisión es de los jueces que estarán a cargo de ambos procesos: José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, juez subrogante, que con esta decisión ya queda abrazado a esta causa hasta su finalización, interpretaron fuentes de los tribunales.

El fiscal en ambas causas es Diego Velasco, que acusará por asociación ilícita y lavado de dinero.

El caso Los Sauces, que persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner a López y a Báez comenzará el viernes 23 de octubre próximo, a las 10.

Y el caso Hotesur, que se refiere a la contratación de habitaciones hoteleras por las empresas de Báez a los Kirchner, se efectuará desde el viernes 19 de marzo de 2027, también a las 10.

Los jueces tomaron la decisión este jueves, luego de que se conociera la citación a una audiencia, por parte de la Cámara de Casación, para indicarles que comiencen el juicio con premura.

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