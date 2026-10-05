Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 21; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 6 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 6 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 18:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo protegen la selección y Boca a Leonel Flores, la joya que superó récords de Messi y Maradona
    1

    Leonel Flores, entre Boca y la selección: cómo cuidan a una joya que creció en un contexto difícil

  2. El bolsonarismo gana fuerza en el Congreso y prepara su ofensiva: amnistía para Jair Bolsonaro e impeachment de jueces
    2

    El bolsonarismo gana fuerza en el Congreso de Brasil y prepara su ofensiva: amnistía para Jair Bolsonaro e impeachment de jueces

  3. Tras años de disputa, un tradicional colegio inauguró un polideportivo en Puerto Madero
    3

    Tras años de disputa, el Colegio Nacional de Buenos Aires inauguró un polideportivo en Puerto Madero

  4. La dura advertencia del CEO de Grupo Antelo sobre los autos chinos
    4

    Gonzalo Ibarzabal, CEO de Grupo Antelo: “La competencia marcará quiénes se quedan”